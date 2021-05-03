Более 60 мастеров народного творчества собрались на фестиваль в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 3 мая. /ТАСС/. Фестиваль декоративно-прикладного искусства, посвященный Дню возвращения карачаевцев и балкарцев на Родину, собрал более 60 мастеров народно-прикладного искусства из обеих республик в Нальчике. Об этом ТАСС сообщил в понедельник руководитель ассоциации мастеров карачаево-балкарского народно-прикладного искусства "Уста", народный мастер России Хамзат Бачиев.

3 ноября 1943 года более 70 тыс. карачаевцев и 8 марта 1944 года более 37,7 тыс. балкарцев принудительно переселили в Среднюю Азию и Казахстан. Право вернуться на родную землю депортированные народы получили 9 января 1957 года по указу президиума Верховного Совета СССР. 3 мая 1957 года первые эшелоны с карачаевцами и балкарцами прибыли на Родину с мест высылки. Этот день в Карачаево-Черкесии отмечается как День возрождения карачаевского народа, в Кабардино-Балкарской Республике ознаменован как День возвращения балкарцев на Родину.

"Мероприятие посвящено Дню возвращения карачаевцев и балкарцев на историческую Родину, на фестиваль приехали мастера из КЧР и КБР, более 60 человек со своими изделиями. Здесь представлено прикладное искусство, начиная от художественной резьбы и кончая женскими платками, благодаря нашим людям это сохранилось, хотя могло быть легко утрачено, все восстанавливается и бережно хранится, и мы должны это передать будущим поколениям", - рассказал Бачиев.

Большая экспозиция развернулась в здании Балкарского драматического театра им. Кайсына Кулиева, посетители фестиваля увидели коллекции старинных женских платков и кийизов (традиционный балкарский войлочный ковер), была организована выставка-продажа книг местных авторов. "Представлены практически все виды карачаево-балкарского народно-прикладного искусства: швейное, войлочное, шорное, оружейное, кузнечное, ювелирное искусство, резьба по дереву. К участию приглашены и модельеры, которые разрабатывают свою линейку одежды, шьют традиционный национальный костюм, показали и стилизованные современные изделия", - пояснила ТАСС директор Фонда культуры им. Кязима Мечиева Лариса Аппаева.

Организаторами фестиваля выступили Кабардино-Балкарское отделение МОО по сохранению и развитию карачаево-балкарских традиций "Барс Эль", Фонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи "Эльбрусоид", Фонд культуры им. Кязима Мечиева, ассоциация мастеров карачаево-балкарского народно-прикладного искусства "Уста". Завершился фестиваль праздничным концертом.