Эксперт: программу обучения детей КМНС нужно создавать после исследования их психологии

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Комплексное исследование особенностей здоровья и психологии детей из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) необходимо провести в России, чтобы на основе его результатов разрабатывать программы их поддержки и обучения. Институт детства Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им. Герцена готов принять участие в работе над исследованием, сообщила ТАСС его директор Виктория Новицкая.

"Включение разных специалистов - медиков, физиологов, психологов, педагогов - в исследование позволит нам задать конкретную характеристику, что даст ответы на многие вопросы, связанные с поддержкой и сопровождением [детей Арктики]. <...> Такое комплексное исследование позволит создать портретные характеристики и определить, как нам поддерживать образование", - сказала она.

Директор института добавила, что все программы развития детей из Арктики должны основываться на результатах такого исследования. "Это должно войти в основу, потому что любые образовательные результаты, любое содержание, любые способы взаимодействия должны быть природосообразны. И если мы понимаем, что здесь особая природа, особые условия развития, то понятно, что мы должны конкретизировать и содержание, и способы, и приемы общения с ребенком, учитывая эту специфику", - сказала Новицкая.

Сейчас в России 47 коренных малочисленных народов, всего более 300 тыс. человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе и в Арктической зоне, обладают особым статусом и рядом преференций со стороны государства.