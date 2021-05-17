Хозяин дома на холме. История имения Набокова в "русской Швейцарии" под Петербургом

Наследник двух дедов — министра юстиции и миллионера-золотопромышленника — писатель Владимир Набоков по временам нынешним и прошлым — идеальный представитель золотой молодежи. Но так вышло, что его единственной собственностью оказался только дом в селе Рождествено под Петербургом, где прошло детство Набокова. При этом почти вся жизнь — в эмиграции на съемных квартирах и отелях. Он мечтал вернуться в Россию, чтобы еще раз взглянуть на Рождествено, но этого так и не случилось

Охота на бабочек На забор, окружающий усадьбу, приземляется бабочка крапивница. Если присмотреться, оказывается — она тут не одна. С территории парка летят еще и еще — теперь яркие лимонницы. Короткий танец в воздухе, и вот уже пестрая компания ныряет за забор — как будто приглашает нас в имение. Есть много фотографий, где уже взрослый загорелый Набоков в шортах и кепке запечатлен с очень сосредоточенным видом охотника. Гонка была за бабочками — например, в Швейцарских Альпах, где писатель провел последние годы жизни. Но первые его "Альпы" были именно в Санкт-Петербургской губернии — рядом с Рождествено.

Володе шел седьмой год, на кусте сирени у веранды он увидел своего первого махаона. Один из слуг угадал желание мальчика и поймал бабочку фуражкой. Добычу заперли в шкаф, где пленнице полагалось за ночь умереть от нафталина.

Описание Владимир Набоков, 1907 год © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

"Когда на другое утро Mademoiselle отперла шкап, чтобы взять что-то, бабочка с мощным шорохом вылетела ей в лицо, затем устремилась к растворенному окну, и вот, ныряя и рея, уже стала превращаться в золотую точку", — вспоминает писатель моменты усадебного детства в автобиографии "Другие берега".

Увлечение подкрепилось еще и подарком от дяди — дипломата Василия Рукавишникова. В России он бывал только летом, а все остальное время жил в Европе, но любил баловать племянника. И в один из очередных визитов привез Володе альбом с бабочками. В будущем писатель еще не раз будет упоминать их в своих романах и даже напишет несколько научных статей. Набоков успел всерьез заняться энтомологией — наукой о насекомых — и открыть новые виды бабочек. Заведующая музеем-усадьбой "Рождествено" Ирина Авикайнен говорит, что бабочки в этих местах — постоянные обитатели. В прошлом году буквально облепили стены дома и порывались влететь в окна. Миллионное наследство Самым большим подарком от дяди Руки — как называли Василия Рукавишникова в семье, — помимо гостинцев из Европы, стал именно дом в Рождествено. Дипломат вел "праздную и беспокойную жизнь", как писал сам Набоков, и в 45 лет "помер от грудной жабы". Дядя оставил в наследство Володе миллионное состояние и свое петербургское имение.

Описание Усадьба в Рождествено © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Если ехать из Петербурга по трассе между Гатчиной и Лугой, усадьбу просто невозможно не заметить. Летом серо-голубой дом, окруженный зелеными деревьями, буквально врывается в обзор проезжающих автомобилистов с высокого холма, а зимой становится еще ярче, перекликаясь цветом с небом. Статный, классический, с высокими колоннами и бельведером, "очаровательный, необыкновенный дом", описывал его Набоков. Таким он стоит и сейчас. При жизни Василий Рукавишников наполнил эти комнаты множеством экзотических предметов из разных уголков мира. Фарфоровые пятнистые кошки, перстни, запонки, здесь стояли даже египетский саркофаг и орган. Наследник дипломата в подробностях помнил обстановку дома и наполняющие его вещи, вплоть до лиловых занавесок, "лапы" для чесания спины и "шашечницы мраморного пола в прохладной и звучной зале". Сейчас на входе в дом посетителей сразу обволакивает запах затопленной печки, не отпускающий во время всего визита. Все там же и "шашечница" пола — орнамент удачно вписался в интерьер дома и в судьбу его последнего хозяина. Ведь Набоков известен не только как писатель, переводчик и исследователь бабочек. Шахматы были одним из его любимых видов досуга. Роман о шахматном вундеркинде — "Защита Лужина" — одна из наиболее известных книг автора. Мало того, Набоков мастерски составлял шахматные задачи и даже выпустил их в своих сборниках. Остатки прежней роскоши Набоков успел побыть полноправным хозяином загородной усадьбы всего год. Революция 1917-го заставила семью эмигрировать, и с тех пор связь с этим местом осталась только в воспоминаниях писателя. Имение национализировали, дом стал общежитием для студентов, во время войны — немецкой инженерной частью, а потом школой и лишь после — музеем, который в 1995 году пережил пожар.

Описание Усадьбе в Рождествено пришлось побыть общежитием для студентов, немецкой инженерной частью, школой, пережить пожар. Но она выстояла и полностью сохранила свой облик © Петр Ковалев/ТАСС

Усадьба в Рождествено — единственное из набоковских владений, что смогло выстоять после такого происшествия. Дед Набокова — Иван Васильевич Рукавишников, золотопромышленник и миллионер, имел поблизости еще два имения — Выру и Батово, где тоже часто гостил будущий писатель. Оба они полностью сгорели. Сотрудники музея годами собирали достоверные предметы, которые когда-то украшали дома обеспеченной семьи. Сохранилась посуда, потрепанные временем и обстоятельствами стулья, нашелся даже семейный фотоальбом — все это можно сейчас увидеть в имении. "Вся посуда была передана из семьи повара Набокова. Управляющий этой усадьбой при Василии Ивановиче Рукавишникове, Евсей Новожилов, по завещанию тоже был одним из наследников. Стулья передали потомки управляющего усадьбой, — рассказывает заведующая музеем, как по крупицам наполнялся дом. — А альбом с семейными фотографиями сохранился в семье повара. Он попал в музей не как набоковский альбом. Это были 1970-е годы — было понятно, кто на фотографиях, но в то время эта тема была закрыта, Набоков — буржуазный писатель, а владельцев усадеб особо не обсуждали".

Описание В музее представлены посуда, мебель и различные предметы, принадлежавшие семье Рукавишниковых-Набоковых © Петр Ковалев/ТАСС

Обстановка в доме сейчас восстановлена крупными мазками — помимо предметов семьи, усадьба украшена предметами эпохи, напоминающими детство писателя и его жизнь. Здесь есть образцы бабочек, которых он упоминает в своих книгах, издания его книг и шахматы тех времен. О любви На территории имения остался парк — протяженностью почти в километр. Со времен расцвета усадьбы сохранилось не все — не осталось, например, статуй, которые украшали его периметр. Но по-прежнему растут липы, дубы, березы и ели. Около ста лет назад шестнадцатилетний Набоков, гостивший тогда в Выре, ставил на свой велосипед "Свифт" карбидный фонарь и крутил педали из соседнего имения в этот рождественский парк — на свидание со своей первой любовью Валентиной Шульгиной — родители девушки снимали неподалеку дачу. Парк в Рождествено был просторным и в то же время укромным местом для встреч. "Мы встречались за рекой, в парке соседнего имения, принадлежавшего моему дяде: в то лето он остался в Италии, — и мы с Тамарой (Валентиной Шульгиной — прим. ТАСС) безраздельно владели и просторным этим парком с его мхами и урнами, и осенней лазурью, и русой тенью шуршащих аллей, и садом, полным мясистых, розовых и багряных георгин, и беседками, и скамьями, и террасами запертого дома", — вспоминал писатель в "Других берегах" свидания с девушкой. Велосипедные прогулки и здешние места, видимо, располагают к романтическим настроениям. Ведь именно при таких же обстоятельствах зародилась любовь родителей Набокова — Владимир Дмитриевич сделал Елене Ивановне предложение как раз неподалеку, когда будущие супруги катались на велосипедах. Впрочем, и позже, когда семья уже стала больше, поездки по имению на двухколесном транспорте так и остались одним из любимых видов семейных развлечений.

Описание Елена Ивановна Рукавишникова и Владимир Дмитриевич Набоков © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Здесь же, в парке, находилась площадка для еще одного, можно сказать, элитарного досуга — у Набоковых был свой собственный теннисный корт. Причем площадку выложили по всем правилам, для чего специально выписали рабочих из Восточной Пруссии. "Вижу мать, отдающую мяч в сетку — и топающую ножкой в плоской белой туфле. <…> Воздушная блуза и узкая пикейная юбка матери (она играет со мной в паре против отца и брата, и я сержусь на ее промахи) принадлежат к той же эпохе, как фланелевые рубашки и штаны мужчин. Поодаль, за цветущим лугом, окружающим площадку, проезжие мужики глядят с почтительным удивлением на резвость господ, точно так же как глядели на волан или серсо в восемнадцатом веке", — вспоминал Набоков в автобиографии моменты семейных игр. Умение играть в теннис в будущем сослужило писателю хорошую службу. Во время эмиграции в Берлине он давал уроки игры в теннис и зарабатывал в том числе и этим. "Никого не будет в доме" Семья Набоковых покинула Россию навсегда в 1919 году, с тех пор писатель менял города и страны. Он жил в Англии, Германии, Франции, Чехословакии, США и последние годы — в Швейцарии. И все время — в пансионах, съемных квартирах, квартире матери и отелях. Своей жилплощади в эмиграции Набоков не купил, так что имение Рождествено так и осталось единственной его мимолетной собственностью. В прошлом веке эти места дачники называли "малой Швейцарией" — все благодаря природе и ландшафтам. Обрывистые берега реки Оредежи, родники, пещеры, холмы и умиротворенная обстановка действительно напоминают те края.

Описание За "лес, поле и воздух" эти места во времена Набокова называли "малой Швейцарией" © Петр Ковалев/ТАСС