В Тверской области начали строительство газопроводов к районам с печным отоплением

ТАСС, 11 мая. Строительство внутрипоселковых газовых сетей началось во вторник в негазифицированных населенных пунктах в Тверской области. Работы проводятся в рамках подписанной с "Газпромом" программы развития газоснабжения региона на 2021-2025 годы, сообщила пресс-служба облправительства.

"11 мая в Тверской области началось строительство внутрипоселковых газовых сетей по поселку Молоково. Это одна из ранее не газифицированных территорий региона. Протяженность сетей составит 23,8 км. Кроме того, сегодня дан старт строительству 5,7 км внутрипоселковых газовых сетей, входящих в зону межпоселкового газопровода город Осташков - деревня Свапуще - деревня Березовый Рядок Осташковского городского округа", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, на следующей неделе начнется возведение внутрипоселковых разводящих газовых сетей в поселке Фирово. Работы на перечисленных объектах планируют завершить до конца 2021 года. "Проведение газа необходимо для развития инвестиционной активности, модернизации предприятий, потому что конкурентная среда предполагает, в том числе, и снижение себестоимости продукции", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

В начале декабря 2020 года была подписана программа развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 15,9 млрд рублей, власти региона направят 7,6 млрд рублей. До 2025 года предусмотрено проведение сетевого газа в 10 ранее не газифицированных муниципальных образований юго-запада и северо-востока Тверской области. Также планируется обеспечить газификацию для более 46 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий, по итогам реализации пятилетней программы уровень газификации региона вырастет с 66% до 76%.