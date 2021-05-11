Глава Чувашии потребовал выявить все бесхозные объекты электросетевого хозяйства в регионе

ЧЕБОКСАРЫ, 11 мая. /ТАСС/. Все бесхозные объекты электросетевого хозяйства Чувашии должны быть выявлены в кратчайшие сроки, чтобы работа по разработке энергетической стратегии республики была продолжена. Об этом журналистам во вторник сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

"Необходимо выявить в кратчайшие сроки все бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства и их регистрации, чтобы в дальнейшем учитывать их в рамках реализации энергетической стратегии. Все электрохозяйство республики должно быть обеспечено не просто круглосуточным наблюдением, а круглосуточной диспетчеризацией и реагированием на различного рода инциденты. И мы с вами видим, что мелкие ТСО просто-напросто неспособны выполнить эту задачу, а подчас просто игнорируют ее", - пояснил Николаев.

Сейчас минпромэнерго Чувашии ведет работу по разработке энергетической стратегии Чувашской Республики до 2035 года. В ее состав планируют включить мероприятия по консолидации объектов электросетевого хозяйства, что позволит минимизировать потери и аварийность в электрических сетях, а также даст возможность "балансировать" тарифы в интересах жителей региона. По мнению главы Чувашии, в рамках энергетической стратегии республика может привлечь федеральные средства.

"Я думаю, что правильным будет если мы создадим единую систему диспетчеризации и реагирования на возникающие инциденты. У нас есть возможность получать соответствующие ресурсы. Министерство энергетики России будет поддерживать нас, если мы будем двигаться по этому направлению и реализовывать соответствующие мероприятия. Обращаюсь к главам администраций районов и городов, будьте инициативны в части выявления бесхозных объектов и реализации тех задач, которые я обозначил", - добавил Николаев.