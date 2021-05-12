Под Оренбургом в лесах восьми районов ввели режим ЧС из-за распространения вредителей

ОРЕНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории восьми муниципалитетов Оренбургской области из-за распространения опасного вредителя лесов - непарного шелкопряда, из-за предстоящей обработки лесов объявили запрет на вход в леса. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-службе губернатора и правительства региона.

"На территории земель лесного фонда Оренбургской области произошла массовая вспышка распространения опасного вредителя - непарного шелкопряда, требующая проведения мер борьбы на площади более 38,9 тыс. га. С 14 мая в местах проведения мероприятий по ликвидации очагов вредителей действует ограничение пребывания граждан в лесах, въезд в них транспортных средств, а главное - проведение в лесах всех видов работ. Устанавливается запрет на пребывание людей, выпас скота, сбор лекарственных трав, ягод, грибов, размещение пасек и вылет пчел на 21 день", - сказано в распространенном сообщении.

Согласно информации региональных властей, бороться с вредителями будут с применением химических и биологических препаратов наземным и авиационным способом. Обработки проведут в период со второй декады мая по первую декаду июня. Режимы ЧС из-за нашествия непарного шелкопряда ввели на территории Адамовского, Новосергиевского, Илекского, Оренбургского, Саракташского, Ташлинского, Тюльганского районов и Кувандыкского городского округа, уточняется в сообщении.

"Стихийному распространению вредителей способствовали погодные условия: высокий снежный покров, отсутствие продолжительных заморозков в зимнее время и засушливое лето. Для вида характерны вспышки массового размножения с последующим объеданием лиственных лесов на больших площадях", - объяснили в пресс-службе.