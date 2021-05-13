Строительство западного обхода Ростова-на-Дону планируют начать в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Строительство так называемой Западной хорды - участка кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону - планируется начать летом 2022 года, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, которого цитирует его пресс-служба.

Западная хорда является одной из наиболее протяженных частей Ростовского транспортного кольца. Ее длина должна составить 13,5 км.

"Один из составляющих кольцо объектов - Западная хорда. Мы ведем сейчас ее проектирование и делаем это с опережением графика. Рассчитываем завершить проект в июле следующего года, и тогда же можно будет приступить к его реализации", - сказал Голубев.

В пресс-службе добавили, что вопрос строительства участка кольцевой автодороги обсуждался в четверг на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ. Заседание прошло под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который поручил проработать этот вопрос.

Строительство Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 110 км началось в 2017 году. В стадии реализации находятся проекты 12 автодорог, входящих в структуру формируемого кольца. Ведется создание обхода Аксая и третьей очереди Северного обхода Ростова-на-Дону. До 2024 года на осуществление крупномасштабного проекта запланировано направить 100 млрд рублей. Ранее глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщал, что строительство транспортного обхода вокруг Ростова-на-Дону планируется завершить в 2023 году.