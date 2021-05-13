Специалисты очистили 80 млн кв. м дворовых территорий после зимы в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Специалисты очистили порядка 80 млн кв. м дворовых территорий во время месячника по благоустройству в Петербурге, который проходил с конца марта до 30 апреля. Об этом рассказал заместитель председателя жилищного комитета города Степан Куралов на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС в четверг.

"У нас была проведена зачистка территорий - порядка 80 млн кв. м дворовых территорий. Также было промыто около 6 тыс. фасадов многоквартирных домов. Мы традиционно большое внимание уделяем историческому центру, в четырех центральных районах мы синхронизировали работы с дорожными предприятиями", - сказал он.

Площадь убранных дворовых территорий превысила общую площадь внутриквартальных территорий города. Как сообщили ТАСС в пресс-службе жилищного комитета, такие территории в Петербурге занимают более 55 млн кв. м. Куралов уточнил на пресс-конференции, что во время месячника в петербургских дворах были отремонтированы детские площадки, скамейки, проведена санитарная рубка деревьев. Всего было вывезено более 60 тыс. куб. м мусора.

Специалисты также высадили более 5 тыс. деревьев, 29 тыс. кустарников и около полумиллиона цветов в апреле. Администрации районов города за время месячника ликвидировали 35 несанкционированных свалок.

Как сообщила пресс-служба Смольного, все запланированные на месячник работы были выполнены в полном объеме. "Все, что было запланировано, город выполнил. Важно, что уборка проводилась комплексно. Работа всех служб и ведомств, отвечающих за чистоту улиц, мостов, парков и дворов, была синхронизирована", - приводит пресс-служба слова губернатора города Александра Беглова.

Горожане имели возможность оценить качество уборки во всех районах города в онлайн-голосовании, которое проходило до 10 мая на сайте комитета по благоустройству города. Лучшими районами признаны Невский, Фрунзенский и Кронштадтский.