Набережная с видом на Финский залив откроется в парке "Остров фортов" в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Участок набережной с местами для отдыха и видом на Финский залив будет построен в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте. Он создается в рамках второй очереди парка, которая откроется ко Дню ВМФ 25 июля, рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Остров фортов".

"К предстоящему Дню ВМФ - 25 июля 2021 года - откроется вторая очередь парка. Она будет включать новую историческую площадку, точки питания, а также рампу для скейтбордистов. Также в рамках второй очереди парка будет построен участок набережной протяженностью 350 м", - сказали в пресс-службе.

Участок набережной будет представлять собой зеленую зону с удобными местами для отдыха. В рамках строительства второй очереди в парке появится и детская площадка площадью более 800 кв. м с песочницей.

Музейно-исторический парк - это центральное общественное пространство одноименного туристско-рекреационного кластера Кронштадта. Важной составляющей проекта является реставрация кронштадтских фортов "Император Александр I", "Петр I" и "Кроншлот", входящих в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце 2020 года завершились проектно-изыскательные работы на фортах. Их планируется отреставрировать к 2024 году.

13 мая 2019 года была зарегистрирована автономная некоммерческая организация по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов". Учредителями выступили Минобороны России и город Санкт-Петербург. Проект кластера предполагает возведение самого большого в мире музея военно-морского флота с конгрессно-выставочным центром для проведения морских салонов, двух современных отелей, марины для яхт и катеров на 509 мест, двух жилых кварталов с прилегающей социальной инфраструктурой - двух детских садов на 230 мест, лицея для 550 учащихся, а также поликлиники и многофункционального спортивного центра.