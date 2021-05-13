Ямальским семьям, пострадавшим в тундре, помогут восстановить поголовье оленей

ТАСС, 13 мая. Ямальские власти помогут кочующим семьям восстановить поголовье оленей, которые пострадали в сеяхинской тундре из-за резкого похолодания и бескормицы, сообщается на официальном интернет-портале администрации Ямальского района в четверг.

Аномально холодная зима и осадки привели к тому, что 70% территории сеяхинской тундры покрылось коркой льда, которая лишила оленей источников пищи, сообщает администрация района. В зоне обледенения оказались 260 семей, чьи олени разбрелись по тундре или погибли.

"В администрации Ямальского района начали прорабатывать вопрос восполнения стад оленей кочующих семей, пострадавших от гололеда в сеяхинской тундре. Со слов самих оленеводов, за зиму и весну в тундре из-за бескормицы погибло порядка двух тысяч животных. Районные власти сейчас рассматривают вариант приобретения оленей для пострадавших семей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что масштабы ущерба от бескормицы будут уточняться после июня 2021 года, когда начнется биркование и вакцинация, сейчас в стадах идут роды нового потомства. К лету оленеводы смогут собрать своих оленей и провести просчет поголовья.