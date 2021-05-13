Ледоход на Печоре достиг Нарьян-Мара на две недели раньше обычных сроков

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Ледоход на реке Печоре в Ненецком автономном округе (НАО) в четверг достиг Нарьян-Мара, что на две недели раньше обычных сроков, сообщила ТАСС начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Севгидромета Наталья Белихина.

"Голова ледохода на Печоре достигла Нарьян-Мара, это раньше обычных сроков на две недели", - сказала Белихина.

По состоянию на 20:00 мск голова ледохода находится на 5 км ниже Нарьян-Мара. "Голова ледохода уже прошла гидрологический пост [Нарьян-Мар] и наблюдается в пригороде, на выходе из города", - пояснили ТАСС в пресс-службе Севгидромета. В среднем ледоход на Печоре достигает Нарьян-Мара 27 мая.

В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на территории НАО не зафиксировано, подтоплений нет.