Проект редевелопмента центра Нижнего Новгорода позволит создать 20 тыс. рабочих мест

ТАСС, 13 мая. Реализация проекта по редевелопменту исторического квартала Започаинье в центре Нижнего Новгорода позволит создать около 20 тыс. рабочих мест. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства Нижегородской области.

Проект предполагает редевелопмент Започаинья - старейшего в Нижнем Новгороде квартала с сохранившейся исторической застройкой, который находится рядом с нижегородским кремлем, в центре города. Будет создано около 500 тыс. кв. м площадей, в основном - нежилой застройки. На этой территории власти планируют создать IT-кластер, который поможет дальнейшему развитию высокотехнологичного бизнеса в регионе.

"В заявке Нижегородской области [на реализацию проектов с использованием инфраструктурных кредитов] представлен проект редевелопмента исторического центра Нижнего Новгорода с вовлечением в активную городскую жизнь более 300 га. На территории проекта по консервативным оценкам будет создано 20 000 рабочих мест", - отмечается в сообщении по итогам участия главы региона Глеба Никитина в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

По словам Никитина, еще один проект, для реализации которого планируется использовать инфраструктурные кредиты, - это развитие южных территорий Нижнего Новгорода, где ввод жилья достигнет 3,4 млн кв. м. Также благодаря новому механизму финансирования планируется реформировать в регионе систему общественного транспорта, в том числе построить новые станции метрополитена.

"Во-первых, это "Сенная". Во-вторых, строительство метро до Сормова в заречной части города. Новые станции позволят существенно улучшить транспортное обслуживание для более чем 160 тыс. жителей города. Одновременный ввод всех четырех станций качественно перераспределит пассажирские потоки в пользу общественного транспорта", - отметил Никитин, добавив, что при получении инфраструктурного кредита регион готов приступить к этой работе в 2022 году.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о том, что регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что объем средств, направляемых на инфраструктурные кредиты для регионов РФ, предполагается постепенно увеличить до 2 трлн рублей.