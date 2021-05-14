На острове Завьялова в Магаданской области родился первый теленок овцебыка

ТАСС, 14 мая. Пара овцебыков, привезенных на остров Завьялова в Магаданской области, дала первое потомство. Теленок появился на свет 9 мая и получил имя Победа, сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя парламента Колымы, заместитель директора компании "Экспедиция-тур" Игорь Донцов.

"Экспедиция-тур" создает на острове современный туристический комплекс. В 2018 и 2020 годах компания переселила из арктических районов Якутии на остров Завьялова две партии овцебыков.

"Плановая работа по акклиматизации овцебыков на острове Завьялова, которую мы вели несколько лет, принесла свои реальные плоды. У нас появился первый коренной житель острова - овцебычок. Это радостное событие для нас. Действительно результат проделанной работы и подтверждение того, что мы шли правильным путем. На острове Завьялова созданы благоприятные условия, чтобы животные свободно размножались в дикой природе", - рассказал Донцов. Теленка назвали Победой.

По информации Минэкологии Якутии, всего в рамках сотрудничества между Республикой Саха (Якутия) и Магаданской областью на остров Завьялова в Охотском море было завезено 50 молодых овцебыков двумя партиями с острова Большой Бегичев в Анабарском районе. Животные успешно приживаются на острове. Заинтересованность якутских специалистов объясняется возможностью мониторинга арктического животного в несвойственных для него горных условиях таежной зоны.

Туризм

Остров Завьялова (почти 40 тыс. га территории) в Охотском море стал необитаемым в 1990-х годах. До этого там работали метеостанция, маяк и рыбзавод. С недавних пор остров стал местом обитания овцебыков, которые по планам должны стать одной из главных достопримечательностей для туристов. Добраться до него можно морем за три часа на быстроходных лодках. Инвестор - компания "Экспедиция-тур" - и власти Колымы уверены, что туристический комплекс, который планируется достроить к 2023 году, будет пользоваться спросом не только у жителей Магаданской области, но и туристов из других регионов России. Освоение острова началось три года назад, строительство турбазы - в 2019 году.

Вице-президент Русского географического общества, академик РАН Петр Бакланов высказывал мнение, что остров Завьялова имеет все шансы стать одним из самых популярных туристических объектов на Дальнем Востоке. По его мнению, это будет способствовать развитию не только туризма, но и бизнеса.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства предложил бизнесу формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране.