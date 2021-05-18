{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобороны РФ отремонтирует в 2021 году семь мостов в Тульской области

Автодорожные и пешеходные мосты восстановят в шести районах региона

ТАСС, 18 мая. Минобороны России планирует отремонтировать до 1 сентября 2021 года семь мостов в Тульской области, в том числе разрушенных после паводка, сообщается на сайте правительства региона по итогам оперативного совещания под председательством губернатора региона Алексея Дюмина.

"В 2021 году Минобороны России отремонтирует семь мостов в Тульской области. Минобороны планирует выполнить работы с 1 июня до 1 сентября", - говорится в сообщении.

Автодорожные и пешеходные мосты восстановят в шести районах Тульской области. Один из старых мостов в Щекинском районе, как отметили в пресс-службе правительства, разрушился во время весеннего паводка, после чего жители нескольких населенных пунктов - около 1,3 тыс. человек вынуждены в обход добираться до центра одного из сел, где расположены все социальные объекты.

Теги
РоссияДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская область
Автоэкспедиция для изучения туристического потенциала началась в Архангельской области
Ее участники исследуют Холмогорский, Онежский, Вельский и Устьянский районы, а также Северодвинск и Архангельск
Читать полностью