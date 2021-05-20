Более 770 мест для туристов создадут на курорте Мамисон к 2024 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Первая очередь курорта Мамисон в Северной Осетии предоставит отдыхающим 774 места в гостиницах к 2024 году. Об этом сообщил инвестор Владимир Гуриев во время посещения Мамисонского ущелья заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым.

"В рамках первой очереди будет создано 774 койко-места. Помимо гостиничного комплекса, на курорте будут созданы рестораны, кафе, прокат, центр развлечений и так далее", - сказал он.

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил синхронизировать работы для комплексной сдачи объектов в указанные сроки. "Надо синхронизировать работы. Чтобы с созданием гостиниц уже были созданы горнолыжные трассы, стоянки, очистные - все. Чтобы полностью готовыми войти в сезон 2023-2024 года", - сказал Меняйло.

По проекту на курорте также предусмотрено создание системы искусственного снегообразования, пяти канатных дорог, горнолыжной трассы. Владимир Гуриев был выбран якорным инвестором особой экономической зоны Мамисонского ущелья. Его кандидатуру в четверг поддержал Сергей Назаров.

Всесезонный горнолыжный курорт Мамисон - один из самых масштабных проектов в истории Северной Осетии, который должен стать центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира. Мамисонское ущелье представляет собой широкую горную долину с очень удобными и протяженными горнолыжными склонами. Большую ценность представляет его историко-архитектурная составляющая, в том числе многочисленные культурные объекты, среди которых православные храмы и родовые башни. Всего на территории будущего курорта 47 памятников, включенных в реестр исторического наследия.

Преимущество Мамисона - уникальные природные условия. Они позволяют использовать курорт круглогодично, развивая как зимние, так и летние виды отдыха: альпинизм, парапланеризм, рафтинг. Продолжительный сезон катания обеспечат ледники и большая высота над уровнем моря.

О курорте

Строительство Мамисона началось еще в 2008 году по федеральной целевой программе "Юг России". В 2010 году там даже создали особую экономическую зону (ОЭЗ) с целью привлечь частные инвестиции. До 2014 года успели построить автодорогу Зарамаг - Мамисон, линии электропередачи и подстанционное хозяйство, водозаборы и водопроводные сети, которые в эксплуатацию не ввели. Были выполнены все изыскательские и геодезические работы, разработаны проекты планировки и межевания территории, однако время шло, а частные инвесторы не появлялись. Финансирование проекта со стороны федерального бюджета было приостановлено, а в 2016 году "Мамисон" лишился статуса ОЭЗ.

История возрождения

В марте 2017 года в ходе рабочей встречи с президентом страны Владимиром Путиным возглавлявший тогда республику Вячеслав Битаров обсудил возможность оказания помощи в реализации проекта "Мамисон". После этого начался новый путь развития всесезонного горно-рекреационного комплекса. В ноябре 2018 года в соответствии с постановлением правительства РФ республике было выделено 100 млн рублей на создание проектно-сметной документации (ПСД), еще 20 млн рублей на эти же цели выделили из республиканского бюджета. После чего был объявлен конкурс на разработку ПСД, который выиграла "Доппельмайер Раша". В целях возвращения курорту "Мамисон" статуса особой экономической зоны (ОЭЗ) властями Северной Осетии была подана заявка в Минэкономразвития РФ, которую одобрили 25 сентября 2020 года и вернули статус ОЭЗ.

В конце октября прошлого года правительство Северной Осетии и Министерство экономического развития России подписали график мероприятий по развитию ВТРК "Мамисон" до 2024 года, а также протокол о намерениях по развитию туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории республики. На развитие курорта в бюджете запланировано 7,4 млрд рублей.

В рамках первого этапа развития курорта до 2023 года предполагается строительство в окрестностях села Калак двух канатных дорог, а также 14,9 км горнолыжных трасс, здания сервис-центра, объектов инженерной инфраструктуры. Определен победитель аукциона АО "Курорты Северного Кавказа" по выбору поставщика оборудования для канатных дорог, это ООО "МНД" из Москвы. На сегодняшний день закончено строительство понтонного моста через водохранилище ГЭС. На 25% завершена реконструкция тоннеля к будущему курорту. Его протяженность - около 500 метров. Завершение работ по реконструкции планируется к концу 2021 года. Для этого из федерального бюджета выделены первые 200 миллионов рублей. В ближайшее время на территории Мамисона появится точка доступа к интернету.

Второй и третий этапы развития курорта предусматривают строительство горнолыжных трасс, системы лавинозащиты, автомобильных дорог, парковки, а также объектов размещения и инфраструктуры (отели, виллы, коттеджи, магазины, рестораны и т. д.).