В Якутске начался первый молодежный арктический IT-форум

ЯКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Первый молодежный форум "IT-Арктика 2021" стартовал в Якутске на базе Арктического агротехнологического университета. Его участниками стали порядка 50 школьников и студентов учебных заведений республики, сообщила во вторник ТАСС декан инженерного факультета вуза Галия Кокиева.

"Зарегистрировано 50 участников. В программе форума - конкурсы инновационных проектов, инфографики, междисциплинарные олимпиады, а также фестивали 2D- и 3D-графики, компьютерной анимации", - сказала Кокиева.

В рамках форума состоится научно-практическая конференция "Современные тренды в IT".