{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Якутске начался первый молодежный арктический IT-форум

В нем участвуют 50 школьников

ЯКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Первый молодежный форум "IT-Арктика 2021" стартовал в Якутске на базе Арктического агротехнологического университета. Его участниками стали порядка 50 школьников и студентов учебных заведений республики, сообщила во вторник ТАСС декан инженерного факультета вуза Галия Кокиева.

"Зарегистрировано 50 участников. В программе форума - конкурсы инновационных проектов, инфографики, междисциплинарные олимпиады, а также фестивали 2D- и 3D-графики, компьютерной анимации", - сказала Кокиева.

В рамках форума состоится научно-практическая конференция "Современные тренды в IT".

Теги
Россия
Спасти спасителей. Как под Владимиром лечат от усталости детских врачей
Медики Российской детской клинической больницы каждый день видят страдания и слезы, а ковидный год только усложнил их и без того нервную работу. Секрет восстановительной терапии для них прост: чтобы не сойти с ума после очередной смены, уехать с семьей за город, посетить психолога, много рисовать и выступить на концерте. Реабилитационные программы для врачей на базе центра "Шередарь" во Владимирской области проводятся с 2017 года, но никогда прежде они не были такими актуальными, как сейчас
Спасти спасителей.
Читать полностью