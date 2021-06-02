Зачарованные. Как под Иркутском учат создавать каменную красоту

Резчик по камням-самоцветам — профессия нынче очень редкая. В вузах или техникумах ей если и обучают, то дают только теоретические знания, но не практические навыки. Поэтому на "Байкалсамоцветы" часто приходят прямо "с улицы" — чтобы найти работу или возможности для творческого развития. И уже много позже из чароита, нефрита и других камней начинают рождаться украшения, сувениры и неординарные вещи — от письменного набора для президента страны до иконостаса

Производство "Байкалкварцсамоцветы" находится в селе Смоленщина в 15 км от Иркутска. Тут работают в основном вчерашние школьники и студенты, которых обучают ремеслу опытные коллеги. Так, передавая опыт от старших младшим, под Иркутском уже шестое десятилетие развивают сибирскую школу резьбы по самоцветам и не дают исчезнуть уникальной профессии. Случайно стал резчиком "Был у нас резчик Никита. До того как попал к нам, работал официантом в одном из иркутских ресторанов. Мы там в качестве эксперимента разместили свои изделия, чтобы с ними могли знакомиться туристы. И он ими тоже заинтересовался, узнал про наше предприятие, приехал в Смоленщину, ему показали производство, наш музей, он попросил попробовать порезать камни. И остался у нас", — рассказывает генеральный директор "Байкалкварцсамоцветов" Александр Камошин. Так на предприятии вырастили талантливого резчика из парня, который не имел никаких навыков работы с камнем, но ценил красоту и любил творчество.

Описание Генеральный директор "Байкалкварцсамоцветов" Александр Камошин © ОАО "Байкалкварцсамоцветы​"

"Он увлекался лепкой, делал красивые работы. Но лепить и резать камень — это две очень разные вещи. Он попробовал работать с камнем, у него стало получаться, занимал призовые места на выставках в Иркутске. Сейчас он у нас не работает, уехал в Москву пробовать себя там", — говорит директор. Он отмечает: шансы найти на рынке труда готового резчика, начальника производства или технолога равны нулю. Можно найти геологов, маркшейдеров и геммологов — специалистов, которые изучают свойства и состав минералов и драгоценных камней. Найти если не с опытом работы, то хотя бы со знанием теории, ведь такие кадры готовят в вузах. Но молодого, а тем более опытного мастера камнеобработки не сыскать днем с огнем: этому ремеслу в Сибири не учат ни в одном образовательном учреждении, и конкурирующих производств, откуда можно было бы переманить кадры, нет. Остается только готовить их самостоятельно. Бывает, что на предприятии проходят практику студенты кафедр геологии и геммологии и потом возвращаются, чтобы работать резчиками. Ремесло осваивают в процессе работы. А иногда люди случайно попадают в редкую профессию и, если обнаруживаются талант и трудолюбие, остаются в ней. "Есть работники, кто пришел к нам после школы. 18 лет, в армию не берут, с институтом не определились, живут здесь, в Смоленщине. Интересуются, можно ли поработать. Остаются, работают", — рассказывает Камошин.

Описание Месторождение чароита © ОАО "Байкалкварцсамоцветы​"

Всего в "Байкалкварцсамоцветах" трудятся 140 человек. Непосредственно производством изделий занимаются около 50 сотрудников, и каждый из них опыт работы с камнем получал на предприятии. Еще часть специалистов занимаются разработкой трех месторождений, которые осваивает компания. В том числе это единственное в мире месторождение чароита — ювелирного и поделочного камня чарующего сиреневого цвета. Месторождение находится на стыке Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края. Главное — способности Как правило, у многих, кто приходит пробовать свои силы в камнеобработке, есть творческие задатки, помогающие овладеть искусством-ремеслом. Чтобы познать основы резьбы, практиковаться под руководством опытного мастера придется как минимум год-полтора. Резчик Юрий Никонов пришел на предприятие в 2012 году. За плечами была учеба в художественной школе, а в иркутском политехе выучился на ювелира. После окончания вуза пару лет не имел основного занятия, искал работу. Товарищ предложил Юрию сходить на разведку в "Байкалкварцсамоцветы".

Описание Юрий Никонов © Светлана Латынина/ТАСС

И Юрия взяли на работу. Резьбе его учили старшие коллеги. "Кроме того, много информации почерпнул в интернете. Так и наработал опыт", — рассказывает он. Юрий затрудняется сказать, какое изделие стало самым сложным или необычным в его практике. "Есть такие работы, про которые, когда к ним приступаешь, думаешь, что они самые сложные и уникальные. А потом получаешь новый опыт, и они уже такими не кажутся", — объясняет резчик. И, как настоящий творческий человек, добавляет, что для него самое сложное в работе — соблюдать распорядок производственного дня. Поэтому работать чаще всего приходится над поведением, шутит Юрий.

Он рассказывает, что самые ходовые изделия — сердечки, а еще фигурки медведя как символа Сибири. Это популярные сувениры, их производство на предприятии поставлено на поток. Но часто бывают необычные заказы, требующие кропотливого ручного труда. Например, Юрий создавал из чароита копию человеческого черепа. Такой заказ поступил из Польши в 2016 году. Сейчас молодой мастер создает композицию на морскую тему — медуза и морское дно с кораллами. При создании высокохудожественных изделий очень ценится умение резчика обыгрывать переливы цвета камня и гармонично вписывать оттенки в композицию. Например, синие части камня в изделии на морскую тему могут символизировать воду. Александр Камошин показывает работу другого автора — миниатюрную вазу из нефрита с вырезанными цветами, на лепестках которых есть черные крапинки. Эти точки уже были на камне, и мастер из цельного куска вырезал вазу так, чтобы вкрапления оказались на лепестках. Тяга к прекрасному На предприятии большую часть коллектива резчиков по самоцветам составляют женщины — несмотря на то, что это физически тяжелый труд. Наверное, потому что по природе своей они тянутся к прекрасному, считает Юрий. Но его коллега Снежана Назарова не согласна. Говорит, что все дело в демографической ситуации в стране, а у мужчин тяги к красоте не меньше.

Описание Снежана Назарова © ОАО "Байкалкварцсамоцветы​"

Снежана до прихода в "Байкалкварцсамоцветы" ничего не знала о работе с камнями. Она была модельером-конструктором детской и женской одежды. Но экономический кризис в 2012 году заставил искать стабильный заработок. На предприятии два года она была на испытательном сроке, прошла несколько этапов прежде, чем стать резчиком. Например, была полировщиком камней и металла. Сегодня она опытный специалист по художественной резке и знает секреты работы с самоцветами. "В хорошем резчике должно быть много качеств: нужно видеть камень, знать камень, заранее просчитывать, что из него может получиться. Надо видеть объем, нужна физическая сила, потому что камень — это не пластмасса и не бумага, и нужно знать, какой нажим должен быть при работе с тем или иным камнем. Плюс нужно вложить душу, без души работать бессмысленно, ведь камень живой", — говорит девушка.

Она показывает в цехе стеллаж, на котором несколько полок заставлены фигурками зверей и птиц. Это макеты из пластилина, их делают сами резчики. Снежана объясняет, что на макете отрабатываются все нюансы, что снижает риск допустить ошибку при резьбе по камню, ведь загубить кропотливый труд может малейшая ошибка, особенно если изделие эксклюзивное, а работа с ним — ювелирная. Например, среди множества фигурок, которые стоят в кабинете Александра Камошина, есть одна очень хрупкая — миниатюра скелета динозавра из медового нефрита. Автор создал ее из цельного камня. Вырезал каждую косточку так, что в изделии нет ни одной склейки. По словам Снежаны, работа с камнем трудная, сложная, но красивая. А когда разыгрывается фантазия, творческий процесс идет легко.

Резчики каждый по-своему подпитывают воображение. "Стараются съездить на природу, напитаться энергией. Все это заряжает. Если ты не видишь красоту, ты не сможешь работать. А еще надо жить изделием, которое делаешь, чувствовать его", — объясняет мастерица. Тонны камней в год Руководителями в "Байкалкварцсамоцветах" становятся, поднимаясь с низов и пройдя все ступени карьерной лестницы. Как Максим Радюк, который пришел на предприятие шесть лет назад слесарем по ремонту производственных станков и дорос до начальника производства. Учился у старожилов. А теперь он сам старожил и обучает молодежь искусству обработки камней.

Описание Максим Радюк © ОАО "Байкалкварцсамоцветы​"

"Из-за нашей специфики работы взять кого-то с богатым, обширным опытом просто нереально. Потому что станки своеобразные, распиловка камней — это своеобразное ремесло, не так все просто. Люди учатся здесь годами", — рассказывает Радюк. Он проводит по цехам и кабинетам предприятия, показывает магазин и музей при производстве, и везде концентрация самоцветов на квадратный сантиметр просто зашкаливает. Подоконники из камня, вазы от миниатюрных до огромных, письменные принадлежности, чайнички, часы, расчески, палочки для еды, кубики из нефрита для охлаждения напитков — они заменяют лед, а также множество фигурок от самых простых до высокохудожественных творческих композиций. У Радюка даже табличка на двери кабинета отделана камнями. Он единственный из руководителей предприятия сделал такую табличку, и теперь коллеги над ним подтрунивают.

В год предприятие перерабатывает по 100 т чароита, нефрита и офиокальцита. Резчики создают из самоцветов изделия для заказчиков со всего мира и утверждают, что способны выполнить любой нестандартный заказ. Это позволяют и мастерство, и запасы месторождений. Они делали письменный набор для президента страны Владимира Путина, панно из чароита на тему Байкала для коттеджного поселка "Консульская деревня" на берегу Финского залива, иконостас для иркутского храма Преображения Господня. Резчики говорят, что камень не терпит спешки, иногда стоит потратить много времени, чтобы изделие вышло достойным. Одна композиция может создаваться несколько дней, а может и несколько лет. Тот же медведь хотя и стал поточной продукцией, но каждой фигурке необходимо отдать часть души, чтобы взгляд у каменного зверя был осмысленным. Иконостас высотой 5,4 м и шириной 8,5 м делали пять лет. На него ушло 14 т офиокальцита и 1,5 т нефрита. Это был благотворительный проект "Байкалкварцсамоцветов". Предприятие потратило на создание изделия больше 10 млн рублей и подарило его храму.