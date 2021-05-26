Волонтеры из четырех стран примут участие в экологических экспедициях на Ямал в этом году

ТАСС, 26 мая. Волонтеры из России, Казахстана, Белоруссии и Чехии примут участие в экологических экспедициях в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Добровольцы отправятся в экспедиции в села Салемал и Сеяха, а также на остров Вилькицкого в Карском море, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На основании собеседований с претендентами, получившими образование, для участия в летних экспедиционных проектах в села Салемал и Сеяха, а также на остров Вилькицкого отобраны 54 человека. Среди них как новички, так и опытные волонтеры. В экспедициях на Ямале примут участие добровольцы из 20 регионов России и трех стран - Казахстана, Чехии и Белоруссии. На острове Вилькицкого ребята планируют подготовить собранный металл для вывоза", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве рассказали, что эковолонтеры в течение полутора месяцев прослушали лекции в формате вебинаров, решали тесты по экологии, получая представление об Арктике в целом и экологических мероприятиях на территории Ямала. Общая продолжительность лекций составила более 30 часов.

"У нас получилось усовершенствовать процесс отбора волонтеров для участия в наших экспедициях, дать им достаточный объем знаний и навыков для успешной работы в суровых условиях Арктики. Желающих очень много, но благодаря образовательной программе и психологическому тестированию удается выбрать самых подготовленных", - приводит пресс-служба слова руководителя общественной организации "Зеленая Арктика" Евгения Рожковского.

Производственный мусор скопился в ЯНАО, в том числе на острове Вилькицкого, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970-е годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба. Начиная с 2017 года волонтеры "Зеленой Арктики" производят экологическую очистку захламленных территорий необитаемого острова Вилькицкого в Карском море. За четыре года работы на острове волонтерам удалось извлечь более 500 тонн металлолома и других отходов, собрать более 4 000 бочек из-под ГСМ и демонтировать 6 км трубопровода.