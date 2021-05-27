В Анапе запретили движение на электросамокатах и велосипедах по городской набережной

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Движение двухколесного транспорта запретили по набережной в городе-курорте Анапе. Решение было принято властями города совместно с правоохранительными органами и вызвано жалобами жителей и гостей курорта, а также невозможностью создания на набережной полноценной велодорожки, сообщает пресс-служба администрации города.

В последнее время в России участились случаи травмирования, в том числе детей, водителями электросамокатов. В частности, накануне в Геленджике на набережной столкнулись электросамокат и велосипед. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить рекомендации по мерам для снижения числа случаев травматизма с участием электросамокатов.

"В Анапе начал действовать запрет на движение двухколесного транспорта по набережной. Решение ограничить движение любого транспорта по пешеходной зоне принято мэром города совместно с начальником отдела полиции. Этому поспособствовали многократные жалобы жителей и гостей Анапы, а также то, что на набережной невозможно организовать полноценную велодорожку из-за недостаточной ширины прогулочной зоны", - сообщили в пресс-службе

Уточняется, что за соблюдением запрета следят сотрудники полиции. В данный момент нарушителям выписываются предупреждения, однако в дальнейшем будут введены штрафы. По информации пресс-службы, запрет касается вело- и мототранспорта, электросамокатов и электрокаров.

В Геленджике, где вдоль набережной проходит велодорожка, контроль за соблюдением правил безопасности также усилят.

"Востребованность этих средств передвижения часто оборачивается аварийными ситуациями, в которых страдают люди. Чтобы максимально очистить от электросамокатов набережную и тем самым обезопасить пешеходов, к решению проблемы также подключатся сотрудники полиции", - сказали в пресс-службе администрации Геленджика.