На Ставрополье 2022 год объявлен годом курортов

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил объявить 2022 год в регионе Годом курортов Ставрополья. Об этом он сообщил в четверг во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии края.

"Еще раз подчеркну - здравницы Кавказских Минеральных Вод работают в интересах всех ставропольцев и всех россиян, поэтому предлагаю объявить 2022 год Годом курортов Ставрополья", - сказал он.

По словам Владимирова, турпоток на Ставрополье восстанавливается после спада, связанного с ограничениями из-за пандемии в 2020 году. "Уже сейчас в эти майские выходные наши здравницы и гостиницы имели 100% заполняемость. В целом с начала года у нас уже отдохнули 330 тыс. туристов. Это еще один знак того, что пандемия не должна перечеркивать или откладывать наши планы, связанные с развитием курортов Ставропольского края", - отметил Владимиров.

В Ставропольском крае находится регион Кавказских Минеральных Вод, который включает четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В них работают более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебниц, гостиниц.