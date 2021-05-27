В ЯНАО разработали поправки, упрощающие изменение границ охраняемых природных территорий

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Возможность изменения границ особо охраняемых природных территорий по упрощенной процедуре обсуждается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания в четверг.

"Экологи обсуждают законопроект, принятие которого упростит процедуру изменения границ особо охраняемых природных территорий. Регионы смогут самостоятельно принимать решения под контролем экологов и научного сообщества, а не ждать годами одобрения федерального центра. На территории Ямала расположены 14 особо охраняемых природных территорий. Две из них являются федеральными - это Верхнетазовский и Гыданский заповедники, остальные 12 считаются региональными и носят статус заказников и природных парков", - говорится в сообщении.

Там отметили, что большинство заповедников ЯНАО были образованы в середине 80-х годов прошлого века. "Сегодня мы понимаем, что изменения необходимы. Например, Надымский заказник образован в 1986 году. По краю проходит железная дорога, которая до сих пор используется. Это не вписывается в концепцию сохранения первозданной природы, как минимум", - добавили в пресс-службе.

Разработчики поправок отмечают, что речи о сокращении площадей заповедных территорий не идет. "Если где-то граница сдвигается в сторону уменьшения, то в другом месте заповедник обязаны расширить. Мы выступаем за то, чтобы общая площадь особо охраняемых территорий увеличилась. Это принципиальная позиция региона", - сообщили в заксобрании.

Там уточнили, что сроки рассмотрения законопроекта на сегодняшний день неизвестны.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.