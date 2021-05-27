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Ремонт дороги Архангельск - Онега начнется в 2021 году

Для начала работ региональному правительству выделят 300 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Ремонт дороги Архангельск - Онега начнется в 2021 году, сообщил в четверг глава Архангельской области Александр Цыбульский в своем послании депутатам Архангельского областного собрания.

"Работы начнутся в этом году в районе Куртяево, на участке с 31-го по 47-й километр. И в этом же году планируем приступить к проектированию отрезка асфальтобетонного покрытия участка Тамица - Кянда", - сказал глава региона.

Он отметил, что разработка проектно-сметной документации для ремонта первого участка трассы находится на завершающем этапе. В ближайшее время региональное правительство получит средства из федерального бюджета в объеме 300 млн рублей для начала строительных работ.

В августе 2020 года президент России Владимир Путин поддержал просьбу Цыбульского выделить 5,7 млрд рублей на дорогу Архангельск - Онега.

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