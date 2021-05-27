Банк России выпускает памятные монеты к 800-летию Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Банк России 28 мая выпускает три монеты к 800-летию Нижнего Новгорода. Среди них монеты номиналом 3, 10 и 50 рублей, две из которых из драгоценных металлов, сообщает пресс-служба Банка.

"Нижний Новгород - один из древнейших городов России, важный экономический, промышленный, научно-образовательный и культурный центр страны. Сегодня столица Приволжского федерального округа является крупнейшим транспортным узлом, городом-миллионником, пятым по численности населения. В этом году Нижний Новгород отмечает 800 лет со дня основания. К этому событию Банк России 28 мая 2021 года выпускает в обращение памятные монеты", - сказано в сообщении.

Так, среди монет серебряная - номиналом 3 рубля (тираж 3 тыс. штук) и золотая - номиналом 50 рублей (тираж 1 тыс. штук) "800-летие основания г. Нижнего Новгорода" серии "Города", а также монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей (тираж 1 млн штук) "г. Нижний Новгород, Нижегородская область" серии "Древние города России".

На оборотной стороне серебряной монеты расположено рельефное изображение северо-восточной стены Нижегородского кремля и Чкаловской лестницы, ведущей к Волге, имеются надписи, вверху по окружности: "Нижний Новгород", внизу - "800 лет". На оборотной стороне золотой монеты расположено рельефное изображение Дмитриевской башни Нижегородского кремля, имеются надписи, вверху по окружности: "Нижний Новгород", внизу - "800 лет". На оборотной стороне монеты из недрагоценного металла расположено рельефное изображение здания Нижегородской ярмарки, вверху слева - герб города Нижнего Новгорода, на кольце по окружности имеются надписи: вверху - "Древние города России", внизу - "Нижний Новгород".

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выпуск памятных монет позволит еще раз напомнить об основных достопримечательностях Нижнего Новгорода. "Для нас крайне важно, чтобы облик города был известен как можно большему числу людей. Это не только подчеркнет историческое значение Нижнего Новгорода, но и поможет привлечению туристов", - приводит слова Никитина его пресс-служба.

По предположениям историков, Нижний Новгород был основан 19 августа 1221 года. Основное празднование 800-летия состоится с 19 по 21 августа. Главное шоу пройдет в акватории Волги и Оки с применением световых эффектов и визуальных инсталляций.