Оленеводы ЯНАО, где зимой массово гибли животные, ждут рождения 95 тыс. телят в этом году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Оленеводы Ямало-Ненецкого автономного округа, где в некоторых территориях зимой была зафиксирована массовая гибель животных из-за бескормицы, ожидают рождения порядка 95 тыс. телят в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в четверг.

Ранее ямальские ученые зафиксировали массовую гибель оленей в северной тундре от голода, вызванной аномально холодной зимой. Масштабы ущерба от бескормицы будут уточняться после июня 2021 года.

"Ожидается, что по итогам отельной кампании - 2021 прирост поголовья в организованных формах хозяйствования останется на уровне прошлого года и составит порядка 95 тыс. голов. Точное количество родившихся телят станет известно в первой декаде июля, когда все хозяйства предоставят информацию о поголовье в профильный департамент", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на данный момент в регионе отелилось уже более 50% маточного стада, родилось порядка 60 тыс. телят. Оленеводы продолжают подсчет поголовья животных.

Территория северной Сеяхинской тундры значительно пострадала зимой от гололеда, однако в пресс-службе уточнили, что на южных территориях Ямала неблагоприятных условий не наблюдалось. "Доступность кормовой базы положительным образом сказывается на итогах отела. Уже к середине лета родившиеся телята окрепнут, а к осени наберут необходимую массу", - приводят в пресс-службе слова начальника отдела развития сельского хозяйства департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Андрея Ревнивых.

После окончания отела в оленьих стадах ветеринарные специалисты приступят к летнему этапу вакцинации животных против сибирской язвы. Всего, по данным пресс-службы, в 2021 году планируется привить более 520 тыс. оленей. Параллельно с вакцинацией будет проводиться биркование животных.

О регионе

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.