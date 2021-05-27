Изборск и Старая Русса вошли в число самых красивых городов России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Города Изборск и Старая Русса в Псковской и Новгородской областях, а также город Старица и деревня Берново в Тверской области вошли в список самых красивых деревень и городков России. Об этом сообщил президент Ассоциации "Самые красивые деревни России", объединяющей эстетически привлекательные населенные пункты в целях развития туризма, Александр Мерзлов.

"У нас 23 члена, из них четыре прибыло в рамках этой экспедиции. Более 2 тыс. деревень и городков собираются подать заявки. Порядка 40 в процессе вступления", - сказал он на пресс-конференции по итогам экспедиции в северо-западные регионы России.

Экспедиция, участники которой отбирали новых членов ассоциации, стартовала 11 мая в Москве и охватила несколько десятков населенных пунктов.

В течение двух лет Ассоциация планирует увеличить количество членов до 100. Для этого запланированы экспедиции в Поволжье, байкальский (Иркутская область и Бурятия) и донской (Московская, Тульская, Липецкая, Воронежская и Ростовская области) регионы.

Ассоциация "Самые красивые деревни России" основана в 2014 году. Она объединяет сельские населенные пункты, обладающие историко-культурным и природным наследием в целях развития сельского туризма, вовлечения сельских жителей в повышение привлекательности сельских территорий. Основателем и президентом ассоциации является профессор РГАУ-МСХА имени Тимирязева, доктор экономических наук Александр Мерзлов. В ходе специальных экспедиций активисты по примеру аналогичных европейских ассоциаций оценивают историко-культурное наследие, природные памятники, экологию населенных пунктов. Самым значимым критерием отбора для деревень является их внешний облик. Участники экспедиций не только оценивают благоустройство населенных пунктов, но и разъясняют местным жителям, как создавать и поддерживать эстетичность улиц, площадей и других общественных пространств.