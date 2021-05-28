Более 100 резидентов планируют привлечь в ИНТЦ на острове Русский до 2024 года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Число резидентов Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" во Владивостоке должно увеличиться до ста к 2024 году. Об этом сообщил в пятницу глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Для того, чтобы сконцентрировать усилия по разработке и выводу на рынок новых технологий, в 2020 году на острове Русский создан Инновационный научно-технологический центр. Здесь разместятся инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок ведущих технологических компаний, лаборатории, которые задают глобальные тренды и создают будущее. Уже привлечены первые резиденты. До 2024 года планируем привлечь в ИНТЦ более 100 резидентов", - сказал Чекунков во время итогового заседания коллегии министерства.

По его словам, одна из главных задач центра - за пять лет привлечь на Дальний Восток сотни молодых ученых, которые будут работать в области микробиологии, робототехники, фармакологии, информационных технологий, в том числе тех, кто сейчас работает за рубежом.

О центре

В ноябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании на острове Русский инновационного научно-технологического центра "Русский". Центр призван стать площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса, а также должен помочь обеспечить создание образовательных программ с учетом потребностей работодателей и современного рынка труда и привлечь средства для реализации инновационных проектов.