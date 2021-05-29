Около тысячи человек стали участниками открытия летнего турсезона в горах Ингушетии

МАГАС, 29 мая. /ТАСС/. Летний туристический сезон открыли в Ингушетии на территории всесезонного горного курорта "Армхи". В праздничных мероприятиях приняли участие около 1 тыс. человек, рассказал ТАСС председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.

"Сегодня мы открыли летний туристический сезон, в нем приняли участие около 1 тыс. человек. В этот день была полная загрузка курорта, не осталось ни одного свободного номера. Туристы были в основном из Москвы, Санкт-Петербурга и Южного федерального округа", - сказал Мизиев.

По его словам, также в рамках праздника прошел турнир по стрельбе из лука, мастер-класс по хождению на ходулях, бесплатные экскурсии к высокогорному Ляжгинскому водопаду, конкурс на лучший настенный рисунок среди взрослых и детей.

"Теперь на стене курорта изображены разные достопримечательности региона. Победители выиграли сертификаты, позволяющие провести на курорте два дня. Также в рамках открытия сезона состоялся туристический отраслевой форум, где участники бизнеса, представители власти, туротрасли и финансовых организаций поделились мнениями о наращивании сервиса. Особое внимание было уделено решению проблемы отсутствия сотовой сети на некоторых участках горного района, необходимости увеличения числа точек с возможностью безналичной оплаты", - добавил председатель комитета.

Мизиев отметил, что в рамках форума известный фотограф и путешественник Тимур Агиров презентовал новый путеводитель по горной Ингушетии.

По информации комитета по туризму, в Ингушетии действует более 30 маршрутов, которые проходят как по густонаселенной равнинной части республики, так и в горах, где плотность населения невелика. Самые посещаемые маршруты пролегают по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику, где сосредоточено множество памятников истории и культуры.