На Камчатке восстановлена мобильная связь и интернет после шестичасового сбоя

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая. /ТАСС/. Мобильная связь и интернет восстановлены на Камчатке. Из-за обрыва кабеля на оптоволоконной линии в регионе шесть часов не работали банкоматы и терминалы оплаты, сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ростелеком" в понедельник.

"Причиной аварии стали земляные работы, в ходе которых был оборван кабель оптоволоконной линии. На место выехала бригада специалистов "Ростелекома". В 20:40 по местному времени (11:40 мск) авария была устранена и связь восстановилась", - пояснили в пресс-службе компании.

В течение шести часов интернет-соединение полностью отсутствовало во всех населенных пунктах Камчатского края, не работали банкоматы и терминалы оплаты, наблюдались значительные перебои в мобильной связи.