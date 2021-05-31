Создание арктического медкластера в Воркуте планируют начать в 2023 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Республики Коми планируют приступить к строительству арктического медицинского кластера в заполярном городе Воркуте в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил в понедельник глава региона Владимир Уйба.

"С 2023 года мы приступим непосредственно к строительству этого центра. Медкластер делаем с нуля. Он создается в рамках научно-образовательного центра (НОЦ), нацеленного на решение задач здоровьесбережения населения, адаптации человека к экстремальным климатическим условиям. Это будет и научная лаборатория как платформа, куда будут приезжать работать российские и зарубежные ученые", - сказал глава Коми.

По его словам, программа по созданию медицинского кластера уже готовится участниками соответствующей рабочей группы. Регион будет опираться на помощь властей Москвы.

"Москва с ее мощнейшими телемедицинскими технологиями, конечно, очень большую помощь окажет. <…> Передача, например, своих информационных программ по долголетию - это тоже огромный прорыв. Москва <…> эти программы передаст безвозмездно", - пояснил Уйба.

Как сообщалось, арктический медкластер в Воркуте ориентировочно на 150-200 коек должен стать одним из региональных центров формирующейся арктической сети российской медицины, в том числе для оказания специализированной медпомощи экипажам судов по трассе Северного морского пути (СМП). В настоящее время в высоких широтах по трассе СМП возможности для экстренной эвакуации тяжело больных или пострадавших работников из числа контингента практически нет. Воркута в условиях активного освоения Арктики и развития СМП имеет здесь конкурентные преимущества: круглогодично действующие железнодорожный узел, аэропорт, основные виды медпомощи, оказываемой постоянно проживающему населению - это около 70 тыс. жителей - третьего по величине города в Коми.

О научно-образовательном центре

Как подчеркнул Уйба, медкластер в Воркуте станет частью масштабного проекта научно-образовательно центра "Технологии здоровьесбережения населения Севера" (НОЦ "Экотех"), заявку на создание которого правительство республики подало 27 мая.

Основные направления работы НОЦ - медицина с упором на разработку и внедрение технологий активного долголетия; биофармацевтика, в том числе адаптогенные и природоподобные препараты; экопродукты, новые материалы и технологии; чистая среда, включая экогеологию, создание карбоновых полигонов и ремедиацию земель после промышленного использования.

Концепция НОЦ сформирована академическим сообществом, в составе которого Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, геологический и биологический факультеты МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт, Российский гидрометеорологический университет, Коми научный центр УрО РАН, Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина, Ухтинский государственный технический университет, Сыктывкарский лесной институт. О готовности к сотрудничеству в качестве промышленных партнеров заявили крупнейшие предприятия региона - "Лузалес", "Сыктывкар Тиссью Групп", "Промтех-Инвест", "Севлеспил", "Енисей", компании "ЛУКОЙЛ" и "Газпром", а также резиденты Арктической зоны РФ.