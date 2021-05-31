Представители коренных народов Ямала получат повышенные гранты на учебу в аспирантуре

ТАСС, 31 мая. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа в шесть раз увеличили размер грантов на обучение в аспирантуре для представителей коренных народов. Теперь ямальские студенты смогут получить до 100 тыс. рублей на образование, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем официальном Instagram-аккаунте.

"С этого года в шесть раз - до 100 тыс. рублей - увеличили размер гранта для представителей коренных народов, которые получили высшее образование и хотят продолжить учебу в аспирантуре. <...> Тема очень актуальна для Ямала. Важно, чтобы все дети вне зависимости от места проживания получали современное образование", - написал он.

Артюхов рассказал, что первой такой грант уже получила аспирантка педагогического университета имени Герцена Клавдия Слепа. "После вуза она 15 лет работала в школах Салехарда и Горнокнязевска с детьми коренных народов, написала учебник по хантыйскому языку для второклассников, сейчас работает над таким же пособием для детей постарше. Полученный опыт лег в основу диссертации о развитии кочевого образования, которую сейчас пишет Клавдия", - отметил он.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до 8 месяцев.