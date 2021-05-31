Череповцу выделили 574 млн рублей из федерального бюджета на покупку новых трамваев

ВОЛОГДА, 31 мая. /ТАСС/. Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух в городе Череповце, разработанный в Вологодской области в рамках национального проекта "Экология" в 2018 году, актуализирован и дополнен мероприятиями по совершенствованию транспортной системы города за счет средств федерального бюджета. Череповцу выделено 574 млн рублей на приобретение 12 новых трамваев, которые частично заменят общественный транспорт низкого экологического класса, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Вологодской области.

"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в прошлом году Череповец уже получил 17 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе, еще 17 поступили в этом году. До конца текущего года город получит еще 18 новых автобусов на газомоторном топливе. Кроме этого, сегодня было принято решение о выделении 574 миллионов рублей на закупку 12 низкопольных трамваев для Череповца, которые позволят снизить концентрацию диоксида азота от работы общественного транспорта. Трамваи будут закуплены и поставлены в этом году", - привела пресс-служба слова Кувшинникова по итогам прошедшего в понедельник совещания под председательством вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Поддержку Череповцу оказало и региональное правительство. В 2019 году по программе губернатора "Ваш автобус" на городские маршруты вышли 25 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе, закупленные на средства областного бюджета. Вместе с новыми поставками общая замена автобусного парка достигнет 77 единиц.

Повлияет на качество атмосферного воздуха в Череповце и совершенствование дорожной инфраструктуры. После завершения строительства нового моста через реку Шексну, улиц и транспортных развязок, Северной объездной дороги удастся перераспределить потоки транспорта и вывезти транзитный транспорт из города. "Строящийся мост позволит создать в Череповце большое транспортное кольцо, которое позволит рассредоточить транспорт, чтобы снизить концентрацию диоксида азота до нормативных показателей. То есть после сдачи в эксплуатацию нового моста, создания транспортного кольца и обновления общественного транспорта превышения показателя предельно допустимой концентрации диоксида азота в городе не будет", - пояснил губернатор.

Как отмечал Кувшинников в ходе всероссийского молодежного форума "Экосистема", весомую роль в снижении экологической нагрузки окажут крупные промышленные предприятия, реализовав до конца 2024 года 25 природоохранных мероприятий на общую сумму 14,6 млрд рублей. Эти средства вложат ПАО "Северсталь", АО "Апатит", АО "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат", ОАО "Северсталь-Метиз", муниципальный "Водоканал" и другие.