Более 400 социально значимых объектов на Ставрополье подключат к интернету в 2021 году

ПЯТИГОРСК, 31 мая. /ТАСС/. Выход в интернет в 2021 году получат свыше 400 социально значимых объектов Ставрополья, всего будет проложено более 300 км оптоволоконных кабелей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи края.

"На 2021 год запланирован самый большой объем работ: предстоит подключить 419 социально значимых объектов. На сегодняшний день линии связи проложены к 108 объектам. Чтобы ускорить процесс, связисты уже начинают проверять работоспособность установленного оборудования", - сказал замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Денис Курашов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2021 году к социально значимым объектам Ставрополья проложат более 300 километров оптоволоконных кабелей. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры позволит обеспечить амбулаториям и образовательным учреждениям доступ к сети на скорости от 10 до 100 Мбит/с.

Отмечается, что с 2019 по 2022 год бесплатным доступом в интернет планируется обеспечить более тысячи учреждений Ставропольского края. В их числе: фельдшерско-акушерские пункты, школы и колледжи, сельсоветы, пожарные части, а также объекты культуры. В настоящее время работы по подключению завершены на 58%. Пользоваться услугами доступа в сеть уже могут 582 социально-значимых объекта (СЗО).

"В соответствии с условиями реализации национальной программы, трафик для всех подключенных СЗО будет предоставляться бесплатно до конца 2024 года. Это позволит учреждениям снизить финансовую нагрузку и своевременно перераспределить средства", - сказано в пресс-релизе.

Работы по подключению социально значимых объектов Ставрополья к высокоскоростному интернету ведутся в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации".