{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 400 социально значимых объектов на Ставрополье подключат к интернету в 2021 году

Работы по подключению социально значимых объектов Ставрополья к высокоскоростному интернету ведутся в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Информационная инфраструктура"

ПЯТИГОРСК, 31 мая. /ТАСС/. Выход в интернет в 2021 году получат свыше 400 социально значимых объектов Ставрополья, всего будет проложено более 300 км оптоволоконных кабелей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи края.

"На 2021 год запланирован самый большой объем работ: предстоит подключить 419 социально значимых объектов. На сегодняшний день линии связи проложены к 108 объектам. Чтобы ускорить процесс, связисты уже начинают проверять работоспособность установленного оборудования", - сказал замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Денис Курашов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2021 году к социально значимым объектам Ставрополья проложат более 300 километров оптоволоконных кабелей. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры позволит обеспечить амбулаториям и образовательным учреждениям доступ к сети на скорости от 10 до 100 Мбит/с.

Отмечается, что с 2019 по 2022 год бесплатным доступом в интернет планируется обеспечить более тысячи учреждений Ставропольского края. В их числе: фельдшерско-акушерские пункты, школы и колледжи, сельсоветы, пожарные части, а также объекты культуры. В настоящее время работы по подключению завершены на 58%. Пользоваться услугами доступа в сеть уже могут 582 социально-значимых объекта (СЗО).

"В соответствии с условиями реализации национальной программы, трафик для всех подключенных СЗО будет предоставляться бесплатно до конца 2024 года. Это позволит учреждениям снизить финансовую нагрузку и своевременно перераспределить средства", - сказано в пресс-релизе.

Работы по подключению социально значимых объектов Ставрополья к высокоскоростному интернету ведутся в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации".

Теги
РоссияСтавропольский край
Череповцу выделили 574 млн рублей из федерального бюджета на покупку новых трамваев
Планируется приобретение 12 новых трамваев
Читать полностью