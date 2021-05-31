В Северной Осетии создадут реестр памятников культуры с охранными зонами

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 мая. /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил создать реестр памятников культуры с установлением охранных зон. В настоящее время многие объекты оказались в частной собственности, сообщил на пресс-конференции сообщил врио главы республики Сергей Меняйло.

"Я задал вопрос министру культуры, есть ли реестр памятников культурного наследия республиканского значения хотя бы, с установлением соответствующих охранных зон. Реестр, к сожалению, не весь и не восполнен, - сказал он. - Сегодня на аппаратном совещании я уже поставил вопрос по реестру охраны памятников культурного наследия".

По его словам, территория многих памятников культуры оказалась в частных руках. После оформления соответствующих охранных зон земли будут изымать у собственника, а объект включать в реестр для их неприкосновенности.

"Второе - как это решить? Признав соответствующие охранные зоны и дальше запретить независимо от формы собственности что-либо на этих участках делать. А дальше будем разбираться, каким образом они оказались в частных руках и изымать, так как это по факту наше наследие", - отметил врио главы.

В реестр войдут в том числе святилища. В настоящее время пока не определен полный перечень святых мест.