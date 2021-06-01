Новый крытый манеж в Ессентуках позволит детям заниматься иппотерапией в любую погоду

ПЯТИГОРСК, 1 июня. /ТАСС/. Новый крытый манеж во вторник торжественного открылся в Центре иппотерапии Пятигорской и Черкесской епархии в городе Ессентуки Ставропольского края. Он позволит заниматься детям и подросткам в центре без перерывов и в любую погоду, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

"1 июня, в День защиты детей, в Центре иппотерапии Пятигорской и Черкесской епархии в городе Ессентуки - единственном бесплатном реабилитационном центре лечебной верховой езды в регионе - открылся новый крытый манеж. <...> До строительства за счет внебюджетных средств крытого манежа, которое стало возможным благодаря поддержке полпреда главы государства в округе Юрия Чайки, специалисты занимались с детьми только при хорошей погоде. Это создавало очередь на занятия, которая превышала 100 человек. Новая площадка позволит заниматься лечебной верховой ездой без перерывов, что сократит время ожидания курса иппотерапии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что освятил новый манеж архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Чайка отметил, что открытие нового манежа вселяет уверенность в том, что скоро пройти реабилитацию в Центре иппотерапии смогут ребята не только из городов Кавказских Минеральных Вод, но и других территорий.

По данным пресс-службы, один из главных социальных епархиальных проектов действует с 2017 года. Здесь содержат 18 лошадей, специалисты обучают волонтеров работе с инвалидами. Ежегодно курс иппотерапии в Центре "Целебный Ессентуки" безвозмездно проходят больше 100 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья из всех городов Кавказских Минеральных Вод.