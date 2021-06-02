Трутнев поручил рассмотреть варианты включения Якутии в "пилот" дальневосточного квартала

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития рассмотреть предложение Якутии о включении территорий республики в пилотный проект "Дальневосточный квартал" и предложить механизмы финансового обеспечения строительства коммунальной инфраструктуры. Соответствующее поручение он дал по итогам совещания по развитию жилищного строительства в Республике Саха, сказано в распространенном в среду сообщении пресс-службы аппарата полпреда.

"Юрий Трутнев дал ряд поручений. Минстрою России поручено изучить возможность предоставления инфраструктурного бюджетного кредита Республике Саха (Якутия) из федерального бюджета на реализацию проектов жилой застройки. Минвостокразвития России поручено рассмотреть предложение республики о включении квартала в пилотный проект "Дальневосточный квартал" и предложить механизмы финансового обеспечения строительства коммунальной и иной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

На совещании обсуждалось достижение целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда", были представлены приоритетные проекты в сфере жилищного строительства, среди них - строительство общежития и многоквартирного дома для сотрудников Жатайской судоверфи, создание комплексной застройки квартала "Р" в Нерюнгри для сотрудников угледобывающей компании "Колмар". Рассмотрен инвестиционный проект по комплексной застройке квартала "Воинская часть" в Якутске - планируется построить 30 многоквартирных и 36 сблокированных домов с общей жилой площадью в 264,8 тыс. кв. метров для обеспечения жильем 11 тыс. человек, будет сформирована социальная инфраструктура. Республиканские власти представили проекты для включения в разработанную Минвостокразвития России программу "Дальневосточные кварталы" по строительству современных микрорайонов с комфортной планировкой. Предполагается, что программа задаст новый, более высокий стандарт строительства на Дальнем Востоке.

"Мы создаем новый продукт для более интенсивного жилищного строительства и снижения цен - программу "Дальневосточные кварталы". Программа будет содействовать росту темпов строительства жилья, застройщик сможет пользоваться всеми преференциями по налогам, которые предусмотрены режимом ТОР. Кроме того, продукты поддержки жилищного строительства созданы в рамках работы компании "ДОМ.РФ", по линии Минстроя России, существуют и другие меры поддержки, правительство РФ уделяет большое внимание вопросам жилищного строительства, наша общая цель - объединить усилия всех органов власти и институтов развития", - приводит пресс-служба слова Трутнева.

О программе "Дальневосточная ипотека" в Якутии

Приобретению жилья, добавили в пресс-службе, способствуют программы по предоставлению льготных ипотечных кредитов. Якутия входит в число лидеров среди дальневосточных регионов по количеству кредитов, выданных по программе "Дальневосточная ипотека" - заключено более 4 тыс. договоров на общую сумму 16 млрд 598 млн рублей, это второй показатель по ДФО после Приморского края. По количеству договоров "Дальневосточной ипотеки", заключенных с целью индивидуального жилищного строительства, Якутия стала лидером среди дальневосточных регионов - заключено 654 договора со средней суммой кредита 3 млн 780 тыс. рублей.