Число случаев бешенства животных в Тюменской области выросло до 66

ТЮМЕНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Управление ветеринарии Тюменской области сообщило о регистрации с начала текущего года в регионе 66 случаев бешенства животных с распространением инфекции в 50 неблагополучных пунктах.

В апрельской ветеринарной сводке говорилось, что в области с начала года было отмечено 44 случая бешенства в 13 районах, основной источник заболевания - дикие животные.

"С начала 2021 года на территории области установлено 50 неблагополучных пунктов по бешенству, в которых зарегистрировано 66 случаев заболевания среди домашних и сельскохозяйственных животных (лошадей - три, котов - четыре, собак - два, КРС - 16), а также диких плотоядных животных (волков - два, лисиц - 35, рысей - один, енотовидные собаки - три)", - сказали ТАСС в региональном ветеринарном управлении.

Случаи бешенства зарегистрированы в 16 районах области: Абатском, Сладковском, Сорокинском, Ишимском, Заводоуковском, Ялуторовском, Исетском, Казанском, Тюменском, Омутинском, Ярковском, Юргинском, Бердюжском, Тобольском, Аромашевском, Упоровском. Во всех случаях главы районов установили ограничительные мероприятия (карантин).