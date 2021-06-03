Конкурс на замещение должности мэра Владивостока начнется 4 июня

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Дума Владивостока приняла решение о начале с 4 июня конкурса на замещение должности главы администрации города. Подать необходимые документы претенденты смогут с 7 по 21 июня, сообщается на сайте думы в четверг.

"Решением Думы города Владивостока установлена дата начала конкурса на замещение должности главы города Владивостока - 4 июня 2021 года, даты приема документов для участия в конкурсе - с 7 по 21 июня включительно", - говорится в сообщении.

Конкурс проводится в два этапа, на первом конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, и соответствия их установленным требованиям. На втором этапе в ходе собеседования оцениваются профессиональные и личностные качества кандидатов, их умения, знания, навыки.

18 мая 2021 года после осмотра городских объектов вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко бывший градоначальник Олег Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. С 20 мая обязанности мэра стал исполнять бывший вице-губернатор края Константин Шестаков.

Ранее он уже заявил о намерении участвовать в конкурсе на место главы города.