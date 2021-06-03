Мальки кеты погибли на рыбоводном заводе Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Выпуск молоди кеты на реке Чеховке на юге Сахалина не состоится в связи с массовой гибелью мальков, предположительно, из-за отравления. Полиция ведет проверку, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.

"На место выезжала следственно-оперативная группа. Взят забор воды, отправлен на экспертизу. Проводится проверка", - рассказали в полиции.

Правоохранительные органы пока не располагают оперативными данными. По информации местных СМИ, погибло более 1 млн мальков. Их выпуск должен был состояться 4 июня. На самом заводе заявили, что после гибели молоди вода пахла хлоркой, а замок на насосной станции был взломан. Там считают, что отравить мальков могли браконьеры, уже ни раз угрожавшие поступить подобным образом.