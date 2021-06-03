В Приамурье 3 июня установилась самая холодная погода за период метеонаблюдений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июня. /ТАСС/. Синоптики назвали 3 июня 2021 года в Благовещенске самым холодным за период метеонаблюдений. Установившаяся температура воздуха побила антирекорд 40-летней давности, сообщается в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Самый холодный за весь период метеонаблюдений - таким стал сегодняшний день [3 июня]. Так холодно в Благовещенске не было с 1980 года", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в четверг в Благовещенске уличные столбики термометров остановили на отметке плюс 10,4 градуса, что почти на два градуса ниже, чем в такой же день 1980 года, который являлся предыдущим антилидером этой даты.

"Причина таких невысоких температур - обширный циклон определяющий ненастную погоду на территории от Приамурья до Сахалина", - отметили синоптики.

Предварительно, уже в выходные дни ожидается улучшение погоды.

По данным синоптиков, в пятницу по северу Амурской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до плюс 25 градусов.