Первый в Карелии ФОК открытого типа появится в Петрозаводске осенью 2021 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 июня. /ТАСС/. Первый в Карелии физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) откроют в Петрозаводске осенью текущего года. Всесезонная площадка для занятий спортом появится у одной из школ столицы республики, сообщили в четверг в пресс-службе Законодательного собрания Карелии по итогам выездного совещания на месте строительства объекта с участием зампредседателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Алексея Исаева.

"Я очень рад, что в Петрозаводске будет реализован первый такой в республике проект. Это открытый многофункциональный спортивный комплекс круглогодичного действия. Площадка будет оснащена современным оборудованием. Здесь можно будет заниматься легкой атлетикой, баскетболом, футболом, хоккеем и другими видами спорта. Сюда будет организован доступ жителей, в первую очередь детей, чтобы они были здоровыми", - приводит пресс-службе слова Исаева.

Спортивный объект появится на территории лицея №40 на улице Белорусской. Его строительство будет проходить по национальному проекту "Демография" за счет федеральных средств - на покупку оборудования выделен 20,1 млн рублей. Еще около 20 млн рублей на подготовку площадки под ФОКОТ предоставит республиканский бюджет.

Спортивный комплекс представляет собой универсальную площадку, которая в теплое время года будет служить футбольным полем с искусственным покрытием, а в зимний период заливаться под хоккейную коробку. Вокруг нее появятся четыре беговые дорожки с травмобезопасным покрытием, а также яма для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту. Предусмотрена также площадка для игры в стритбол с одним баскетбольным кольцом, зона для тренажеров и трибуна на 100 мест. Комплекс будет освещен.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков.