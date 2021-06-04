Более 50 мм осадков выпало за прошедшие сутки на северо-востоке Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня. /ТАСС/. Интенсивные дожди прошли в минувшие сутки по всей территории Приморского края, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист Примргидромета Виктор Чулков. Больше всего дождей выпало на северо-востоке края, где станции зафиксировали опасные уровни осадков в 50 мм и более.

"За прошедшие сутки интенсивные дожди прошли по всей территории края, но больше всего выпало в северный и северо-восточных районах края. Сразу семь станций зафиксировали уровень в 50 мм осадков и более: Ольга, Терней, Малая Кема, Партизанск, Преображение, Новосельское, Рудная Пристань", - рассказал Чулков.

Он уточнил, что такое количество дождя следует считать опасным явлением. Наибольший показатель в поселке Терней - 80 мм.

Как сообщает в пятницу краевое предприятие "Примавтодор", в мониторинге ситуации на дорогах и патрулировании задействовано 30 единиц техники. Проезд обеспечен ко всем населенным пунктам.

Накануне синоптики объявили в Приморском крае штормовое предупреждение на 3 и 4 июня в связи с циклоном. Ожидается, что осадки могут вызвать локальные паводки на большинстве рек с подъемом уровня воды до одного метра. Вероятны подтопления низин, хотя опасных гидрологических явлений не ожидается.