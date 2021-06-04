Альтернативная линия волоконно-оптической связи в НАО начнет работать в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Вторая альтернатинвная линия волоконно-оптической связи, соединяющая Ненецкий автономный округ (НАО) с другими регионами страны, начнет функционировать в 2022 году. Власти региона намерены привлечь частных партнеров к проекту прокладки резервной магистрали, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью на стенде ТАСС губернатор АО Юрий Бездудный.

"Для нас все, что связано с коммуникациями, цифровизацией, стоит на одном из первых мест, потому что регион удален от большой земли, и для того, чтобы люди не чувствовали цифрового неравенства, для этого должны быть надежные коммуникации. В рамках тех переговоров, которые проводил, речь шла о том, что в этот проект по прокладке резервного кабеля привлечь партнеров, чтобы он (проект - прим. ТАСС) был реализован как можно быстрее. Мы видим, что в следующем году этот кабель начнет уже действовать", - сказал собеседник агентства.

Бездудный напомнил, что сегодня в округ идет только один волоконно-оптический кабель, и при его выходе из строя целый регион лишается нормального соединения. Об этом проекте и планах по прокладке резервного канала связи руководитель региона общался на полях форума с президентом компании "Ростелеком" Михаилом Осеевским. Кроме того, силами компании "ЭР-Телеком" продолжится подключение социально значимых объектов в НАО.

"Компания реализует у нас проект подключения социально значимых объектов - уже подключили 60: это школы, фельдшерские здравпункты, библиотеки, пункты участковых уполномоченных, то есть то самое главное, что должно иметь связь с внешним миром в удаленных населенных пунктах. В этом году компания "ЭР-Телеком" подключает еще 58 социально значимых объектов", - добавил собеседник агентства.

Услуги связи в Ненецком округе предоставляются с использованием единственного наземного оптоволоконного канала Усть-Цильма - Нарьян-Мар, общая протяженность которого составляет более 330 километров. Резервная магистраль будет проложена по направлению Печора - Усинск - Харьяга - Нарьян-Мар.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.