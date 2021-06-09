На Ямале локализовали первый крупный природный пожар на площади около 58 га

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Первый в этом году крупный природный пожар локализован в Ямало-Ненецком автономном округе на площади почти 58 га, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

"На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует один очаг природного пожара на площади 57,8 га (локализован). Всего с начала пожароопасного периода 2021 года на территории округа зарегистрировано два очага природных пожаров на площади 59 га", - говорится в сообщении.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта.