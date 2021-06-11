В двух районах Камчатского края приостановили плановую госпитализацию из-за коронавируса

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Медики в Камчатском крае приостановили плановую госпитализацию пациентов в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе в связи с эпидемиологической ситуацией с коронавирусом, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"В Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе временно приостановлена плановая госпитализация по четырем направлениям. Плановая медицинская помощь временно ограничена по следующим профилям: хирургия, травматология, неврология, терапия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в крупнейшей в регионе больнице имени Лукашевского увеличили количество коек для больных с коронавирусом с 45 до 120. Пациенты, находившиеся там на плановом лечении, переведены в аналогичные отделения другой больницы, но прием новых пациентов приостановлен. Медицинскую помощь по другим направлениям продолжат оказывать, сообщает региональное правительство.

"Решение о возобновлении плановых госпитализаций в лечебные учреждения краевой столицы и Елизовского района будет приниматься после улучшения и стабилизации эпидемиологической ситуации в части распространения новой коронавирусной инфекции", - приводится в сообщении комментарий заместителя министра здравоохранения Камчатского края Лелы Капанадзе.

В последние несколько дней в регионе зафиксирован рост заболеваемости - ежедневно с диагнозом COVID-19 госпитализируют по 30-40 человек. В Камчатском крае действуют пять моногоспиталей, общий коечный фонд увеличен до 400. По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в крае выявлено 14,7 тыс. заболевших, выздоровели 14 тыс. человек, умерли 238.