МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Несколько учреждений в Кургане получили сообщения об угрозе минирования, здания проверяются на безопасность, сообщается в пятницу в Telegram-канале правительства региона.

"В Кургане несколько учреждений получили сообщения об угрозе минирования. Проводятся необходимые действия. Здания проверяют на безопасность", - говорится в сообщении.

Сообщения об угрозе минирования поступали в разные учреждения Кургана с 31 мая по 4 июня, было проверено более 150 объектов. 8 июня сообщения возобновились, но также оказались ложными.

Пресс-служба УМВД региона 9 июня сообщила о задержании 44-летнего жителя Московской области, подозреваемого в посредничестве при осуществлении рассылки заведомо ложных сообщений о минировании.