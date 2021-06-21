"Мы люди, склонные к улучшению". Кто наводит порядок на байкальском острове

Супруги Никита и Наталья Бенчаровы больше 25 лет назад отказались от городской жизни, карьеры и переехали на Байкал. На острове Ольхон они занимаются турбизнесом и общественной работой, которую начинали в 1990-х годах с акций по уборке мусора, а потом освоили и другие сферы: в поселке Хужир создают пространства для досуга и творчества, придумывают некоммерческие проекты, чтобы показать местным ребятишкам мир и наполнить их жизнь интересными событиями

От мусора к воспитанию "Я человек, склонный к улучшению. И если я вижу, что футбольное поле кривое, добьюсь, чтобы его выпрямили", — так Наталья Бенчарова объясняет свое участие в общественной жизни острова. Причинами ее неравнодушия являются, конечно, и личные потребности, и привычки, сформированные городским образом жизни. Никита и Наталья — городские. Он родом из Усолья-Сибирского, был тренером по настольному теннису. На Ольхон перебрался после болезни, так как врач рекомендовал больше гулять на воздухе. С Натальей познакомился в Москве, и она, оставив в столице престижную работу, уехала на Байкал к будущему мужу. Супруги вспоминают, что в 1990-е годы Ольхон был просто завален мусором. А им, не привыкшим к такому, хотелось жить в чистоте. К тому же детей — у Бенчаровых двое сыновей — родители считали неправильным воспитывать на примерах безответственного отношения к природе. "На пути к скале Шаманке лежал сплошным слоем пластик. Он складировался десятилетиями. Была гигантская свалка в лесу. Конечно, хотелось очистить это место, потому что так жить некомфортно", — рассказывает Бенчарова.

Описание Семья Бенчаровых © Антон Климов

И тогда начали проводить акции по уборке мусора вместе с "Гринпис". Вскоре пришло понимание, что к проблеме надо подойти с другой стороны: развивать общую культуру. Ведь если не научить людей не мусорить, то отходы можно вывозить грузовиками бесконечно. Так у Бенчаровых начали рождаться проекты, связанные с развитием и воспитанием детей и подростков. Наталья, победив в конкурсе одного из благотворительных фондов, съездила в Великобританию на стажировку, где учили с помощью социокультурных проектов менять депрессивные территории. Нельзя сказать, что приехавшие из города Бенчаровы вдруг решили, что они должны воспитать ольхонских детей, потому что родители этого не делали. Сельчане и сами хотели хорошего образования и досуга детворе, просто поселок не мог им этого дать. "Я видела, что многие хотят танцевать. Кто-то с удовольствием ставит театральные постановки. Видела, как у школы дети катаются с горки, где торчат гвозди. Как родители пытаются в отдаленной части поселка сделать детскую площадку, сколько сил они на это тратят. И хотелось поддержать эти маленькие начинания", — рассказывает Наталья. Творчество — детям В 2001 году супруги Бенчаровы стали соучредителями общественной детско-молодежной организации "Беркут — новое поколение Байкала", которая в 2015 году поменяла название на "Новое поколение". Организация поддерживает связь с волонтерами, занимается различными проектами по личностному развитию подростков и молодежи, а финансирование для этого привлекает через грантовые конкурсы. Наталья возглавляет общественный совет организации. В общественной работе очень помогает бизнес-опыт — Бенчаровы владеют гостевой усадьбой на Ольхоне. Предпринимательство дает полезные знания, например, где найти деньги на социально значимый проект и как оформить документы на конкурс. Любой грант имеет свойство заканчиваться, поэтому проекты, как правило, рассчитаны на определенный срок. Но каждый после себя оставляет что-то полезное. К примеру, новая горка взамен той, из которой торчали гвозди. Бывает, что появляются преемники, которые продолжают доброе дело. Так получилось с уроками керамики. "Это был президентский грант. Купили глину, печку, гончарные круги. Приезжали мастера из Иркутска, и местные ходили к ним заниматься. Кому-то это занятие запало в душу. Одна из девочек осталась в этом и стала вести кружок на Ольхоне", — рассказывает Наталья.

Описание Занятия в гончарной мастерской © Светлана Бандурка

Она радуется, что проекты помогают детям найти себя. Например, одна девочка переехала в Польшу и стала художницей, другая — в Санкт-Петербург, где учится на хореографа. Обе занимались в секциях, которые по гранту организовали общественники на Ольхоне. Занятия танцами сплотили детей так, что в поселке сложился свой танцевальный коллектив, который стал ездить на фестивали. Довольные родители сами нашли портных, чтобы шить детям красивые костюмы. Проект кукольного театра позволил ольхонским детям побывать с гастролями в Японии, Польше и Франции. Секция работала на острове четыре года. Для занятий приглашали опытных педагогов и режиссеров.

Описание Кукольный спектакль в хужирской школе © Светлана Бандурка

"Поездки за рубеж оплачивались по-разному. Где-то принимающая сторона оплачивала часть расходов, а родители — билеты на самолет. Япония нам за год сказала, что можно написать заявку на участие в программе молодежных обменов, и если мы пройдем по конкурсу, то оплатят расходы в Токио, а нам нужно будет оплатить самолет. И мы сказали: "Дети, кто хочет в Японию?" Дети ответили: "Мы все хотим в Японию!" "Тогда у вас есть год, чтобы заработать на билеты". И дети пошли работать", — рассказывает Наталья. Подрабатывали официантами в кафе. Многих на подработку Бенчаровы взяли к себе в усадьбу. Полезные дела Усадьба вообще стала местом не только для приема туристов, но и своего рода культурным центром Хужира, площадкой, где дети могут найти для себя разные возможности. Хозяева постоянно устраивают творческие встречи, мастер-классы, лекции, музыкальные вечера. В них участвуют хужирские дети и их родители, туристы, волонтеры. Бенчаровы часто разрешают заезжим творческим личностям остановиться в усадьбе бесплатно, но за это они должны сделать что-то, что будет полезно для всех.

Например, художники расписали стены поселковой школы — изобразили животных, обитающих в Прибайкальском национальном парке. Музыканты устраивают в усадьбе концерты, для этого у Бенчаровых даже есть зал, где стоит пианино. А в скором времени остановиться в усадьбе планирует группа режиссеров, их попросили организовать показ фильма в поселке. Четыре года усадьба была пристанищем для поселковой музыкальной студии, пока в Хужире музыкальная школа была закрыта из-за несоответствия современным требованиям. "Потом приезжает депутат какой-то. Ездит по деревне и спрашивает, какие есть проблемы. И ему везде говорят: "Музыкальную школу закрыли". И он: "Ну давайте вам ее откроем!" И открыли. Выделили здание, дали ставки", — вспоминает Наталья. Но здание было в плачевном состоянии. С ремонтом помогли волонтеры из Голландии. "Они ехали "причинять" добро. И мы говорим: "Причините нам добро. В поселке есть старое здание. Надо отпилить старые трубы, тут выкопать, тут забор поставить, а тут хотя бы немножко закрасить". А они деньги достали, сами все купили и сами все сделали. И уехали", — продолжает Бенчарова.

Описание Мастер-класс по рисованию песком в усадьбе © Светлана Бандурка

Иностранные туристы и волонтеры — постоянные гости в усадьбе Бенчаровых. Никита и Наталья, которые знают языки, одними из первых начали принимать интуристов, когда Ольхон стал набирать популярность как место для путешествий. Потом администрация района получила субсидию, и ремонт в музыкальной школе доделали: поменяли двери, окна, выполнили все, что требуют нормативы. Остров — арт-резиденция Занявшись социокультурными проектами, Бенчаровы не оставили вопросы экологии и в своей усадьбе экспериментируют с внедрением экотехнологий. Например, оснастили участок солнечными батареями, а еще находятся в постоянном поиске вариантов переработки мусора. Органические отходы они перерабатывают в грунт. Для этого купили калифорнийских червей, поселили их в ящики и кормят тем, что остается на кухне. А вот для других отходов пока не нашли оптимальных решений. Стекло дробят на специальной установке. Какая-то часть крошки идет на строительные нужды, остальное копится, потому что еще не придумали, что с этим делать. С пластиком все еще проблематичнее. "Что только не пробовали. Делали мешки из него. Сейчас думаем делать из него архитектурные формы типа лавочек. Те же мешки плохи тем, что они тяжелые. В общем, мы находимся в стадии постоянных экспериментов, потому что нет одного простого ответа, что делать с пластиком. По-хорошему, конечно, на заповедных территориях его нужно запрещать", — считает Наталья.

Описание Усадьба © Антон Климов