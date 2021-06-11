Эксперт: создание единого арктического бренда поможет туристическому продвижению региона

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Создание единого бренда для Арктической зоны РФ (АЗРФ) позволит повысить туристическую привлекательность территории на международном рынке. Такое мнение высказала руководитель продаж по российскому внутреннему рынку Coral Travel Лариса Киселева.

"Одним из предлагаемых на международных рынках национальным брендов, на мой взгляд, должна стать "Русская Арктика", - сообщила она на первом российском туристическом форуме "Путешествуй!".

По ее мнению, наиболее перспективными для продвижения регионами российской Арктики являются Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Чукотский автономный округ. Единый бренд, как отметила Киселева, позволит повысит привлекательность Арктики для туристов, а также повлияет на развитие экономики всех входящих в АЗРФ субъектов.

В первую очередь арктический бренд может быть использован для продвижения культурно-познавательных маршрутов, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) и сопредседатель экспертного совета по реализации программы продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма при Федеральном агентстве по туризму Майя Ломидзе.

"Есть резонансные виды туризма, а есть те, которые давно очень существуют у нас на рынке еще с советских времен. Но этот продукт развивается. В данном конкретном случае я имею в виду два вида: промышленный туризм и речные круизы. <...> Это продукт [предложения в сфере промышленного и речного туризма] востребованный, невероятно возвратный и пользующийся высоким спросом. Он тоже может абсолютно подходить под национальные брендовые маршруты в отдельной своей специфике", - сказала она. По ее словам, туроператоры по речным круизам уже входят в рабочую группу по экспертизе маршрутов. Такие круизы, как отметила эксперт, не только дают возможность выхода в разные города, но и представляют собой особую экскурсионную программу.

Первый российский туристический форум "Путешествуй!" проводится с целью презентации туристического потенциала страны, национальных брендовых маршрутов и новых форматов отдыха, которые получили развитие за прошедший год. Организаторы - Фонд Росконгресс, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ при поддержке Русского географического общества.