Проект по созданию турмаршрутов на основе легенд планируют запустить в 2022 году в АЗРФ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пилотный проект по созданию туристических маршрутов на основе сказок, мифов и легенд для регионов Арктической зоны РФ (АЗРФ) планируют запустить в 2022 году в Чукотском автономном округе. Об этом сообщил ТАСС руководитель арктического экспедиционного центра "РГО Экспо", организатор и руководитель крупных экспедиций в Арктику Богдан Булычев.

"На сегодняшний день у нас есть несколько пилотных проектов, где мы будем как раз работать с арктическими регионами и делать для них концепции с легендами. <...> Мы будем делать определенные мифы, интегрировать их. <...> Я думаю, что мы, скорее всего, начнем с Чукотки. Мы им эту историю очень активно рассказали, она им понравилась. <...> Мы планируем со следующего года, со следующей зимы уже начать сотрудничать", - сообщил он.

Булычев отметил, что это позволит привлекать туристов в Арктическую зону РФ. Он добавил, что для создания легенд будут анализироваться все особенности региона, а также учитываться культура и традиции проживающих на территории народов.

Руководитель центра добавил, что также разрабатываются проекты по привлечению туристов в Республику Саха (Якутия). "Очень плотно мы сейчас работаем с Якутией, хотим для севера Якутии создать определенные проекты, потому что Якутия это такая определенная Россия в миниатюре, многонациональная. <...> Здесь тоже есть одна интересная для них концепция, которую мы для них хотим сделать. Они очень открыты", - пояснил он.

В Арктическую зону РФ входят девять регионов - четыре субъекта РФ полностью (Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Мурманская область) и 45 муниципальных образований еще пяти субъектов (Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия). 26 октября 2020 года президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.