Колокольню Спасо-Преображенского собора открыли в Нижегородском кремле

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Церемония открытия колокольни Спасо-Преображенского собора состоялась в субботу на территории Нижегородского кремля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Колокольня в кремле построена прежде всего для нижегородцев и гостей города. Сейчас мы вместе с митрополией работаем над регламентом посещения этого объекта, чтобы все желающие могли побывать на самой красивой видовой точке Нижнего Новгорода. Это станет возможным после завершения ремонтно-реставрационных работ в Нижегородском кремле", - отметил губернатор Глеб Никитин.

По словам Никитина, к 800-летию Нижнего Новгорода весь Кремль предстанет в обновленном виде и станет полноценным общественным пространством.

"Будет отреставрирован боевой ход. По всему периметру стен кремля, а это 2 046 м, можно будет пройти пешком. Это самый протяженный туристский маршрут внутри стен среди всех кремлей России. Будет благоустроен губернаторский сад, также реставрируются башни и стены, ведутся противооползневые мероприятия", - добавил Никитин.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что колокольню видно со многих точек в городе, в том числе с Волги. "Колокольня сейчас такая, какой ее впервые увидели нижегородцы в XVIII веке. Ее видно с Варварки, видно с Волги. Все уже обращают на нее внимание, когда на пароходах проплывают мимо. Колокольня стала новой доминантой Нижнего", - сказал он.

Высота колокольни Спасо-Преображенского кафедрального собора, разрушенного в 1929 году, составляет 51,5 м. Она представляет собой удлиненный восьмерик с арочными пролетами звонов в верхней части, завершенный восьмигранным шатром с луковичной главкой. На колокольне планируется организовать смотровую площадку. Специально для колокольни в Ярославле были отлиты 15 колоколов общим весом почти 13 тонн, самый тяжелый из которых весит 6,2 тыс. кг.