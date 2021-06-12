Янтарный самородок весом в 1 кг добыли под Калининградом и назвали "Душа России"

КАЛИНИНГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Работники Калининградского янтарного комбината (КЯК, контролируется Ростехом) добыли самородок янтаря весом более 1 кг. Камень назвали "Душа России" в честь Дня России, который отмечается 12 июня, сообщила пресс-служба комбината.

"Работники Приморского карьера Калининградского янтарного комбината добыли янтарь весом 1 095 г. В честь праздника самородок получил имя "Душа России". <...> По мнению работников Калининградского янтарного комбината, солнечный камень символизирует теплоту и душевность жителей России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Самородок "Душа России" окрашен в насыщенный светло-медовый цвет и имеет округлую форму. Это четвертый самородок весом более 1 кг, добытый на комбинате с начала 2021 года. Первый, "Защитник Отечества", был найден 22 февраля - еще до начала сезона добычи янтаря, стартовавшего 8 апреля. Самородки "Вербный" и "Первомай" добыты в Приморском карьере 24 апреля и 1 мая, уточнили в пресс-службе.

Самородками, или уникальным янтарем, называют образцы ископаемой смолы, вес которых превышает 1 кг. По традиции, сложившейся на янтарном комбинате в 2018 году, такие находки получают имена. Названия обычно отражают внешние характеристики камней либо присваиваются в честь знаменательных дат и праздников.

Янтарь весом более килограмма подлежит обязательной оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России). Самородки, не получившие статуса драгоценных камней, возвращаются на комбинат и могут быть реализованы в рамках специализированных аукционов или же пополнить коллекционное собрание предприятия. Самородки выставлены в залах "Янтарная палата" в Калининградской области, а также в недавно открытой в Москве "Янтарной галерее", - пояснили в пресс-службе. В 2020 году на комбинате был поставлен абсолютный рекорд по числу добытых за сезон самородков - их число достигло 20. В 2017 - 2019 годах добывали 17-18 таких камней, а до этого число таких камней не превышало 5-6 в год.

АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". В 2020 году добыто 525 тонн янтаря, что составило исторический рекорд по объемам добычи на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.